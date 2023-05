Šest kol do konce a před sebou pětibodová ztráta na nejbližší soupeře. Takové vyhlídky mají před sebou fotbalisté Benešova před klíčovým, anglickým, týdnem sezony. Hrají totiž třikrát venku, kde doposud za celý rok získali jen dva body. K tomu, aby mohli pomýšlet na záchranu ve třetí nejvyšší soutěži musí teď svůj stín překonat a přivézt ze tří zápasů minimálně dvojnásobek dosavadního zisku.

Benešov doma prohrál s Hradcem Králové B 2:4 | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Při pohledu na dosavadní statistiky stojí před Benešovem Mission Impossible. Uhrát na hřištích soupeřů minimálně čtyři, v lepším případě šest a víc bodů v nadcházejících třech zápasech se zdá jako nereálný úkol. Zvlášť, když Kolín i Zápy, dva nejbližší soupeři mají v posledních týdnech skvělou formu.

Svěřenci trenéra Vasila Boeva jsou přitlačeni ke zdi. Uhnout už nemají kam. Jedině body z venku jim udrží naději na záchranu, která umírá jako poslední. „Nezbývá než makat, věřit. Vím, že jsou to kecy, ale nic jiného nám nezbývá. Víme, jakou máme formu venku a už je čas jí prolomit. V těch zápasech musíme nechat všechno, i kdybychom tam umřeli,“ říká brankář Jakub Schummer.

Sestupová hrozba visí nad Benešovem proklatě nízko. Zvlášť, když bude hrát hned čtyřikrát z posledních šesti duelů venku. Naději mu zvyšuje i těžký los béčka Pardubic i Živanic. Oba se utkají už s téměř jistým účastníkem baráže o druhou nejvyšší soutěž Žižkovem, který letos prohrává jen zřídka.

„Až bude rozhodnuto, jestli sestupujeme, nebo ne, tak do té doby pořád hrajeme. Chceme získat tři body. Nemáme co ztratit. Musíme na ně vlítnout. Nesmíme se toho bát a vyhrávat,“ hlásí Schummer. Zejména v dohrávce na půdě Záp má Benešov svému soupeři co vracet.