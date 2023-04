Město roztrubovalo a efekt se dostavil. Benešovu vyšla mobilizace fanoušků

Vše, co je v jeho silách, dělá Benešov, aby se zachránil v České fotbalové lize. Nejen zimní přestupy v hráčském kádru, ale i do ochozů se různými způsoby snaží nalákat co největší počet fanoušků, aby pomohli týmu dostat ze sestupového pásma. Efekt se zatím dostavil v podobně zisku šesti bodů a dotáhnutí na soupeře před nimi. Na Velký pátek už na protilehlé tribuně fandila hrstka příznivců.

Závěrečná oslava vítězství hráčů s fanoušky | Video: Ondřej Jícha