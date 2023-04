V Benešově dokážete vyprodukovat početné množství šancí, ale produktivita pořád vázne. Čím to? To je fotbal. V něm se nepromění všechno. Šance si vytvoříme, nedáme je, ale musíme se zaměřit na to, abychom měli pevnou defenzivu a od ní se odpíchnout.

Do Benešova jste přišel nejen dávat góly, ale i zachránit ho. Dá se tlak ohledně vyhnutí sestupu srovnat například s nejvyšší soutěží, když jste byl v Teplicích?

Teď mi zrovna jeden novinář volal s tím, že chodím jenom zachraňovat týmy a pomáhat jim. Tak to ale neberu. Dostal jsem nějakou nabídku. Už jsem chtěl skončit, nicméně mě ještě přemluvili a chtěl jsem Benešovu nějakým způsobem pomoct. Doufám, že to zvládneme a udržíme se.

Jak snášíte tlak, když víte, že jste v Benešově právě od toho, abyste ho zachránil?

Vůbec si ho nepřipouštím.

A jak s mladšími hráči, aby i oni si ho nepřipouštěli?

Musíme si ho nepřipouštět. Jakmile si ho dáme do hlavy, tak budeme nervózní. I s nimi se v kabině snažíme, aby v ní byla pozitivní energie a aby si ho nepřipouštěli.

Už jste zmínil, že chcete končit, ale při pohledu na vás při zápasech, tak to vypadá, že jste pořád při chuti. Stále si říkáte o míče, všechno komentujete …

Jsem tam od toho, abych klukům něco přidal. Mám odkopáno přes 400 zápasů v lize, což musím někde prodat. Baví mě to. Hráči jsou poctiví, na tréninku makají. Vidím na nich, jak se chtějí zlepšovat, což mě nabíjí. Po angažmá v Teplicích jsem si potřeboval trošku odpočinout v Rakousku, kde mě fotbal hodně bavil. Byl jsem tam nejlepší střelec, v lize druzí, tam jsem se nakopl a fotbal mě začal zase bavit.

Navíc jste kritický i sám sobě, když něco zkazíte …

Samozřejmě. Když něco od spoluhráčů chcete a říkáte jim, ať jsou silní na balónu a že musíme běhat. Pak něco vlastní chybou zkazíte, tak kritika směřuje i na mě. Nejsem dokonalý, chyby dělám taky. Co očekávám od kluků, tak musím plnit i já.

Jste v tomhle ohledu maximalista?

Jsem. Až někdy velký a myslím, že mě tohle někdy brzdilo v kariéře. Měl jsem na tom pracovat víc. To už je ale minulost.

Máte odehranou třetinu jarní části. Sedli jste si už v útoku se Štěpánem Kacafírkem?

Teď jsme přešli k tomu, že nehraji klasickou devítku, kterou jsem hrál posledních devět let. Jsem stažený střední záložník. Kácu (Kacafírka) máme na hrotu, kde je silný a umí podržet balóny. Máme tam buldoka Míru (Miroslava Tomka), který jde do všeho. Takhle jsme sestavu postavili, zatím nám takhle vyhovuje a uvidíme co dál.