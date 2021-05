Už druhá sezona byla předčasně ukončena. Jaký na to máte názor?

Vadí jedna věc… Nějakou dobu tady pracujeme s mladými hráči tak, aby se zlepšovali a ta dlouhá pauza bez fotbalu je v růstu velmi přibrzdila. Kdybychom alespoň mohli hrát přátelská utkáni, tak by byli kluci v tempu a měli by kontakt s míčem. Takhle půl roku nemohli hrát, což je špatně. Vznikl obrovský rozdíl mezi těmito hráči a těmi, kteří půl roku mohli hrát v druhé lize.

Půjde tento rozdíl smazat například častějším tréninkem?

Trénovat více než profesionální kluby je obtížné. My jsme amatérský klub, ale hlavně ti kluci musí chtít sami. Můžeme a dáváme jim tréninkové plány, nicméně se musí dotrénovávat sami. Kluci v první nebo druhé lize trénují častěji, takže rozdíl bude a je. Hodně záleží na každém hráči a jeho charakteru. Důležité je, zda to s profesionálním fotbalem myslí vážně. My trénujeme třikrát v týdnu a někdy budeme čtyřikrát. Zbytek je na nich.



Zaregistroval jste, že by někdo s fotbalistů chtěl skončit s kariérou?

Zatím ne, ale pokud někdo chce skončit, nebudu ho přemlouvat, aby to nedělal. Chci pracovat s hráči, kteří chtějí něco dokázat. Pokud se někdo fotbalu věnuje od šesti let a teď by chtěl skončit, tak to s fotbalem nemyslel vážně a v podstatě promrhal dětství.

Před několika dny jste se mohli konečně vrátit zpět na hřiště. Jak často máte tréninky?

Momentálně trénujeme třikrát týdně a připravujeme se na Letní ligu, která začne na konci května.



V jaké kondici jsou hráči po návratu na trávníky?

Pauza od fotbalu byla dlouhá, což rozhodně není optimální. Bude důležité, aby se teď kluci do toho dostali a kvalitně trénovali. Je to zvláštní situace, budeme hrát v rámci Letní ligy čtyři zápasy, pak bude týden pauza, tři týdny tréninku a začne soutěž. Ideální to není, ale musíme si s tím poradit.



Máte v plánu i přípravné zápasy?

Zatím ne. Máme naplánované jen zápasy v rámci Letní ligy, jinak nic.

Budou pro vás důležité výsledky?

Příliš ne. Chceme hlavně zjistit, jak na tom naši hráči jsou a chceme také vyzkoušet mladé hráče, kteří k nám přišli z dorostu. Dáme jim příležitost, uvidíme je hrát, a pak se rozhodneme, kteří dostanou prostor v sezoně.



Kádr se tedy bude teprve rodit?

Přesně tak, pomalu vytvoříme kádr a uvidíme, jaké budou možnosti poslat další hráče na hostování. Chtěl bych, aby hráči, kteří půjdou na hostování, s námi alespoň jednou týdně trénovali a mohli jsme s nimi být v kontaktu. Z tohoto pohledu je škoda, že nemáme „B“ tým.



O jaké mladé hráče jde?

Jmenovitě o Tomáše Síkoru, Lukáše Říhu, Daniela Brejlu a Pavla Roháče. Navíc zkoušíme další dva kluky, kteří skončili ve Spartě.

Kteří hráči ze Sparty k vám přicházejí?

Momentálně s těmito hráči probíhají jednání a nechci zatím zveřejňovat konkrétní jména. Až se domluvíme, tak vám klidně řeknu, o koho jde. Zatím to zveřejňovat nechci.

Proč jste se rozhodl konkrétně pro tyto hráče?

Naskytla se tato možnost a využili jsem ji. Jde o hráče, kteří skončili v dorostu Sparty, hráli nejvyšší dorosteneckou soutěž. Myslím si, že je špatně, že ve Spartě nedostali příležitost. Prošli mládežnickými kategoriemi klubu, a pak nedostanou možnost mezi dospělými? To asi není dobře.

Mají tedy vysokou šanci dostat se do vaší základní sestavy?

Záleží na tom, jak budou hrát, ale řekl bych, že výchozí pozici mají dobrou. Na druhou stranu, naši mladí kluci také ukázali, že také mají na to, aby soutěž hráli. Určitě nikomu jisté místo neslibuji, ale předpoklad u nich je. Jinak bychom o ně neměli zájem.

Jak to vypadá s odchody?

Mnoho nich nebude, kádr by měl zůstat pospolu. Nicméně nám Ladislav Dufek odešel do Mladé Boleslavi, takže jsme už bez obou krajních záložníků. Budeme muset pravděpodobně hrát trochu jinak.

Chtěli bychom vhodně posílit, ale naše finanční možnosti jsou omezené. Buď budeme muset sehnat hráče, na které máme peníze a nebo vytipovat naše mladé a talentované odchovance.



Jak to vypadá s Mariem Ličkou?

U týmu jsem třetím rokem jako jediný trenér, takže s Mariem jsem se domluvil, že bude dělat hrajícího asistenta. V Benešově tedy pokračuje dál.

Jaká bude přesně jeho role?

Zatím je naše domluva taková, že mi bude pomáhat s tréninky. Hlavní slovo mám dál já, Mario mi pomáhá s ostatními věcmi. Už toho na mě bylo hodně, kádr máme poměrně široký. V jednom člověku to už nešlo.

Bude vám radit se sestavou?

Určitě se o sestavě budeme spolu bavit, ale rozhodnovat budu já jako hlavní trenér.

Budou ho hráči uznávat, když je jeden z nich?

Myslím si, že rozhodně ano. Uznávali ho i v době, kdy byl „pouze" hráč. Teď jako asistenta ho hráči uznávají. V tomto směru problém není.

Po ukončení profesionální kariéry vám bude dál pomáhat?

Je to spíše otázka na Maria samotného, nicméně doufám, že bude ještě nějaký čas bude hrát. Byla by škoda, kdyby končil, protože má stále klukům co nabídnout na hřišti i mimo něj. Byl bych rád, aby hrál co nejlépe, protože trénovat pak může až do konce života. Hrát už ne.

Jaké si dáváte cíle pro další ročník?

Jednoznačně zachránit se. Ze všeho nejvíce ale chceme vychovat hráče, kteří se prosadí v profesionálním fotbale. Na rovinu říkám, že mi je jedno, jestli budeme v tabulce pátí nebo tak tak se zachránili. Našim cílem je to, aby se hráči posouvali v kariéře vpřed. Dáváme jim prostor, aby se mohli rozvíjet, je na nich, jestli ho využijí.