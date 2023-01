„Bylo na nich, jak se budou hýbat, nicméně plány splnili,“ komentoval bulharský kouč. Co mu udělalo ještě větší radost, byly první testy v rámci zimní přípravy. „Hráči měli výrazně lepší časy než minulý rok či v létě,“ pochvaloval si Boev.

Prohra na těžkém terénu. Benešov podlehl rezervě Dynama

I přes mizerný podzim, ve kterým tým získal pouhých devět bodů, odmítá Benešov vzdát boj o záchranu, ba naopak. „Všichni jsou odhodlaní, poctivě s odhodláním trénují a chtějí se dostat mimo sestupové pozice,“ prohlásil kouč. Středočechům na podzim citelně chyběl střelec důležitých gólů. O ně by se měl na jaře starat především Štěpán Kacafírek, který by měl středočeský tým vytáhnout ze sestupových pozic.

„Je pro mě zajímavé, že týmu o něco jde. Nebylo by pro mě zajímavé jít do týmu, který hraje klidné osmé místo a o nic mu nejde. Člověk tady může něco dokázat, když pomůže zachránit třetí ligu. To je obrovský cíl a zodpovědnost. Dává mi to chuť do práce,“ prozradil Kacafírek v prosinci Deníku.