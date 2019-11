Pochmurné podzimní nedělní dopoledne v lázeňském městě… Benešov si byl vědom svého postavení v dolním konci tabulky a dobře se takticky připravil. Žel špatné začátky Žluté ponorky pokračují – již první střela domácích skončila gólem v Rotbauerově síti – Holík 1:0. V 15. minutě Kuffour vystřelil z dvaceti metrů, Rotbauer chytil. V 17. minutě Pedro posunul míč hlavou vpřed, toho se ujal Filip a napálil jej pod víko varské branky – 1:1.

Ve 24.minutě opět Kuffour v šanci, míč vypálený do středu brány pozorný Nico Rotbauer chytil. Pak z protiútoku prošel Vosáhlo po levém křídle, poslal ukázkový polovysoký centr před branku, ten však nezasáhl ani jeden z nabíhajících benešovských hráčů. Ve 28. minutě po akci Holíka vypálil domácí Maňák těsně vedle. Konec poločasu byl ve znamení dalších šancí. Benešov podnikal pěkné protiútoky, domácí Slavia se spíše upracovaně dostávala dopředu. Domácí se snažili hosty zastavit za cenu ostrých faulů, které většinou sudí ponechal bez povšimnutí. Ve 38. minutě zneškodnil nebezpečnou střelou Rotbauer, a pak přišlo spravedlivé potrestání domácí trochu barokní hry. Ve 40. minutě domácí rozehrávali na vlastní půli, Engelmann uviděl volné okno na levé polovině hřiště, poslal tam míč, který Vosáhlo potáhl a zacentroval, Turek od branky vrátil na hranici pokutového území, kde si míč zpracoval Srb a krásným obstřelem k tyči naklonil misku vah pro hosty – 1:2. Ve 42. minutě krásně pronikl Lupač, jeho akce skončila rohem. Benešov zaslouženě vedl po první části hry.

Domácí zřejmě měli velký průvan v kabině a naprosto změnili hru, začali napadat hosty v rozehrávce a zpřesnili přihrávky. V 53. minutě přistrčil míč do vápna Procházka a Kuffour zblízka vyrovnal na 2:2. V 58. Diarré hlavičkoval vedle. V 63. minutě chytil chytrou přízemní střelu Skály bezchybný Rotbauer. V 69.minutě se srazili ve vápně Vosáhlo s Rotbauerem a oba zůstali ležet. Zvlášt brankář Rotbauer si bolestivě narazil stehno a nevypadalo to s ním dobře, když k tomu připojíme krvavé zranění Lupače na hlavě z první půle, tak se smůla hostům přilepila na paty. V 71. minutě Vosáhlo později vystartoval na přihrávku domácích, útočník mířil k brance po křídle, mezitím před branku doběhl ještě tři hráči a ve chvíli, kdy mezi místem následující akce a brankou bylo více hráčů, Vosáhlo srazil útočníka na zem. Sudí Šimeček špatně odhadl postavení hráčů a nesprávně Vosáhla vyloučil. To bohužel ovlivnilo další průběh hry.

V 73. minutě otřesený Rotbauer výborně zachytil přímý kop Maňáka. V 79. minutě roh Engelmanna vytěsnil mimo nebezpečí gólman Chára. Z rychlého protiútoku hosté neskórovali jen díky pohotovému zákroku Nico Rotbauera. V 83. minutě domácí Maňák vyvolal svým opakovaným teatrálním chováním potyčku, která skončila žlutou kartou pro hostujícího kapitána Turka. Pak to přišlo. Střídající Azilinon vyrobil několik hrubek, po jedné z nich v 81. minutě se po autu hosté dostali do vápna, přistrčili si sami míč metr před bránou a Holík upravil na 3:2. V 84. minutě mohl Hudec zvýšit, ale netrefil zařízení. V nastavení dostali hosté šanci, když rozhodčí odpískali faul osmnáct metrů před brankou. Míč si postavil Turek a poslal jej nad branku. A to byla tečka nad nešťastným vystoupením Benešova.

Karlovy Vary – Benešov 3:2

Branky: 2. a 81. Holík, 53. Kuffour – 17. Filip, 40. Srb. Rozhodčí: Cihláč. ŽK: Boev – Opluštil, Batioja. Diváci: 548.

Karlovy Vary: Chára – Hudec, Pěkný, Schettl, Skála – Holík (90.Shorný), Stockner, Diarra, Kuffour – Procházka , Maňák (89. Vokáč).

Benešov: Rotbauer – Lupač (70. Azilinon), Pedro, Ježdík, Vosáhlo – Vrňák, Brokeš (60. Urban), Engelmann – Filip, Turek, Srb (84. Krasnyanyk).

VOJTĚCH ENGELMANN ST.