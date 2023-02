Video, foto: Pěstní potyčka na půlce probudila Benešov. Výhru brala ale Admira

V novém prostředí si musel zvykat na větší intenzitu tréninku, a že na vše je mnohem méně času. Za necelý měsíc objevil také nedostatky, na kterých bude muset zapracovat, pokud se bude chtít podívat do profesionálního fotbalu. „Občas mi dělá problém vystupování, rychlost, práce s míčem,“ vyjmenoval Krunert několik herních aspektů, jež musí do budoucna zlepšit.

Vlašimský kouč mu v rozhovoru na rovinu řekl, že ve druholigovém týmu by nedostal tolik herního vytížení jako v Benešově a že i pro mladého beka bude lepší, když se vrátí do mateřského klubu. V něm čas na hřišti dostane stoprocentně. Vždyť na podzim chyběl za celou první polovinu sezony pouze 25 minut. „Doufám, že se do profesionálního fotbalu časem probojuji. Přijde nějaká šance a dostanu se tam,“ nevzdává se svého snu Krunert.