Můžete popsat aktuální dění kolem A-týmu?

Minulý týden jsme začali trénovat po skupinkách. Do Vánoc budeme mít po dvou trénincích týdně. Potřebujeme, aby se kluci po vynuceném volnu trochu rozběhali a začali trošku trénovat pospolu. Od čtvrtka už můžeme trénovat všichni, takže se na to těšíme. Na Vánoce budou kluci doma a v roce 2021 se sejdeme a bude krátká příprava.

Když jste se sešli minulý týden, měli hráči velké manko proti dřívějšímu stavu?

Myslím si, že všichni hráči věděli, co mají dělat a v rámci možností se udržovali v kondici. Trénink formou běhání v lese je sice fajn, ale rozhodně nenahradí společné týmové tréninky a hraní fotbalu. Tréninkové podmínky měly všechny týmy stejné, takže se na ně pak určitě vymlouvat nebudeme a musíme se s tím poprat. Máme asi měsíc na to, abychom se připravili na první mistrovský zápas.

Budou hráči v lednu absolvovat fyzické testy, které ukáží, jak na tom jsou?

Nebudou, já takhle ani s klukama pracovat nechci. Myslím, že se kluci sami chtějí co nejlépe připravit na další zápasy. Snažím se o to, aby se sami chtěli připravovat a nedělali to kvůli mně nebo vedení klubu. Musí chtít sami a musí být dobře připravení na start ČFL.

Jak jste zatím spokojen s jejich přístupem k tréninku?

Odpovím trochu oklikou. My to máme postavené na našich klucích, odchovancích. Jsou mladí a mají tady velkou příležitost hrát třetí ligu. Tuto koncepci chceme udržet dál. Mladí hráči jsou doplnění těmi zkušenějšími. Richard Kalod, Mario Lička, Martin Turek nebo Václav Ježdík musí přidat nadstavbu v podobě zkušeností a ti mladí jsou od toho, aby dřeli, makali a zlepšovali se. Pokud budou pracovat dobře, tak by jednou mohli nakouknout do profesionálního fotbalu.

Jak bude vypadat čtvrteční trénink, když se sejde celý tým?

My jsme se už tak nějak společně setkali, ale trénovali jsme odděleně ve skupinách. Jsem moc rád, že budeme moci trénovat jako jedna skupina a budeme si moci zahrát fotbal.

Hráči se už na fotbal těší, že?

Rozhodně ano. Řekl bych, že všem chybí ta možnost hrát fotbal na větším prostoru. Dřív jsme byli vůbec rádi, že můžeme trénovat po skupinách, ale teď už chceme hrát pořádný fotbal.

Projde přes zimu kádr změnami?

Chtěli bychom udržet mančaft, který máme aktuálně k dispozici. Jestli někdo přijde, tak to bude maximálně jednotlivec. Zatím ale nechci odhalit, na kterém postu by to bylo.

Znamená to, že někoho vytipovaného máte?

Ano, ale je to i o penězích. V tomto ohledu je současná situace nesnadná. Chceme mít kádr založený na mladých odchovancích. Pokud by někdo z nich odešel, tak bychom pochopitelně museli nějakým způsobem reagovat.

Zmínil jste finance, sponzoři při vás stojí i přes nepříznivou situaci?

To je spíše otázka na vedení klubu. Myslím si, že Benešov byl vždy klubem, který nepřeplácel nikoho, ale to, co se domluvilo, platilo. Tohle bude platit i během dlouhé jarní části, která nás čeká.