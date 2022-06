Zápas jste nakonec dotáhli k remíze 1:1. Jaká byla domácí derniéra v této sezoně? Těžko hodnotit. Chtěli jsme něco jiného, než jsme předvedli v první půli. Od nás byl hodně vlažný vstup do utkání, ztráceli jsme zbytečně balóny. Neměli jsme nic, co jsme z předvedené hry chtěli.

Po zápase jste dostali od trenéra co proto, bylo to oprávněné?

Určitě! Zasloužili jsme si to.

Co se dělo v prvním poločase?

Asi jsme od začátku nebyli správně nastavení. Už se co se týká rozcvičky, tak probíhala bez emocí, zápalu pro hru a z toho to všechno vyplynulo.

Pomohla vám v tomto směru přestávka?

Samozřejmě jsme si něco řekli v kabině, náš výkon se pozvedl. Šance byly, akorát jsme doplatili na naší koncovku, jako tomu bývá v posledních zápasech.

Najednou ale přišel inkasovaný gól. Bylo to o to horší?

Taková situace se stane. Chceme, aby gólman byl vysoko. Bohužel mu asi míč blbě skočil. Každopádně je to fotbal. Stalo se, potrestalo nás to. Dostali jsme facku, po které jsme paradoxně přitlačili. Už jsme ale nestihli víc, než vyrovnat.

Chybu Schummera odčinil Vosáhlo. Benešov doma remizoval s Vary

Nakonec vyrovnání přišlo z penalty. Řekl jste si o ní, nebo jste byl určen?

Standardně ji kope Zdeněk Vrňák, který už v tom okamžiku nebyl na hřišti. Domluva nějaká byla, ale jsme seřazení, takže vyšla na mě.

Dlouho jste sledoval, co udělá gólman. Vyčkával jste do poslední chvíle?

Opravdu jsem čekal. Poslední penaltu, kterou jsem kopal na Motorletu, jsem poslal tam, kam skákal gólman. Teď jsem trošku čekal, jestli tam půjde. Šel naštěstí trošku napřed, tak jsem míč vyslal na druhou stranu.

Rázem se vám zvedlo sebevědomí a dovolil jste si průnik po straně. Bylo to i díky té penaltě?

To bych neřekl. Gól na 1:1 nás nabudil všeobecně všechny na hřišti a měli jsme motivaci zápas otočit. Tam celá věc vyplynula ze situace, trošku se mi otevřel prostor, tak jsem to zkusil.

Jak nakonec berete bod?

Předvedenou hrou se jedná o zklamání. První půle z naší strany špatný. Každý bod dobrý, ale chtěli jsme víc.

Už dlouhodobě vás trápí koncovka, proč se vám to nedaří zlomit?

Těžko říct. Klukům do hlavy nevidím, na co přitom myslí. Spíš bych řekl, že nám chybí klid v koncovce, zakončení řešíme hodně zbrkle, hlavu víceméně sklopenou. Možná nekoukáme na gólmana, kam jde a celé bychom to měli řešit víc s klidem.