„Už bylo na čase! V přípravě jsem měl smůlu. Nějaké tyče, šance. Nepadalo mi to tam,“ ulevil si Kacafírek po sobotním duelu. I na něj se po příchodu do Benešova přilepila jakási smůla v zakončení, která třetiligový klub dlouhodobě provází. „Za poslední tři roky jsem dal asi sto gólů. Nesmíme si říkat, že je to prokletí. Teď máme možnost vše napravit na Žižkově. Pořád jsme udělali bod. Musíme se od toho odpíchnout,“ burcoval Kacafírek.