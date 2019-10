Fotbalisté Benešova by potřebovali, aby jejich zápasy začínaly patnáctou minutou.

Ilustrační foto | Foto: Petra Ratajová

Začátky zápasů již tradičně domácím nevycházejí. Benešovské baroko se tentokrát projevilo již ve 4. minutě. Po chybě v obraně se dostal k míči volný Vais a pohodlně skóroval. Vzápětí kopal Benešov roh, do šance se dostal Turek, ale jeho zakončení skončilo vedle. Plzeň však pokračovala v náporu, další šanci vytáhl Tetour. V 11. minutě se pěkně dostal do šance nejstarší hráč zápasu 36 let starý kapitán Plzně Grajciar, střelu umístil pěkně, ale chyběla razance, a tak Tetour v klidu míč chytil do náručí. V 15. minutě opět domácí hasili chyby v obraně, důsledkem byl faul a penalta. Míč si postavil opět Vais a znovu se nemýlil – 0:2 a zdálo se být vše rozhodnuto. Oheň byl již na střeše. V 17. minutě mohl být oheň již v síni, když střelu vysokého Pince vyškrábl Tetour na roh.