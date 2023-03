Mohutné posilování se začíná projevovat. Benešov předvedl nejlepší výkon v sezoně. Pětadvacetiletý záložník navíc po čtvrt hodině hry otevřel skóre. První brankou v letošním ročníku zařídil tak svému týmu důležité tři body v boji o záchranu. „V každým zápase jsem zahodil minimálně dvě šance. Teď jsem za gól stoprocentně rád a doufám, že to bude jen lepší,“ uvedl Kulhavý.

Benešov měl na lopatkách lídra i podruhé. Vedoucí Žižkov ale zápas otočil

Svěřenci bulharského kouče Vasila Boeva od začátku do konce dominovali nad severočeským soupeřem. Brankář Schummer měl za celých devadesát minut pouze minimum práce. „Věděli jsme, co chceme hrát. Koukali jsme na video, soupeře jsme měli načteného. Čekali jsme, že bude hrát systém 4-4-2 a byli jsme na něj dobře připravení. Pak už každý podal to, co měl,“ pochvalovala si jedna z opor domácího týmu a autor první branky.

„Zápas s nulou, za což jsem moc rád, že ho kluci takhle vzadu odkopali a že odešli bez inkasované branky,“ ulevil si zkušený Jakub Mareš. Benešov se díky výhře dotáhl na Most – Souš a Živanice před sebou. S nimi se navíc utká v důležitém souboji o šest bodů v příštím domácím utkání, které se bude hrát na Velký pátek. „Naše výkony se zlepšují a od teď už snad budou jen v pohodě,“ uzavřel Kulhavý.

Benešov – Ústí nad Labem 3:0 (1:0)

Branky: 16. Kulhavý, 64. Mareš, 66. Sládek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Vojtěch – Drábek, Bečvář. Diváci: 100.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Roháč (81. Čížek), Dušek (63. Vorel), Kulhavý (76. Al Hammami), Sládek, Tomek, Vrňák, Kubiš, Mareš, Kacafírek.