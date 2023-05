I bod by jim pomohl se odrazit ode dna. Místo toho se ale u benešovských fotbalistů objevila jejich temná stránka, kdy promarnili jejich šance zatímco jejich soupeř využíval jednu za druhou a zvítězil jednoznačně 4:0. Svěřenci Vasila Boeva se tak ocitli po 28. kole ČFL-B opět na hraně, kdy spíš balancují víc na té sestupové.

Benešov doma utrpěl debakl s Chlumcem 0:4 | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Ou, tohle bolí. Po anglickém týdnu naděje dostal Benešov tvrdý direkt před domácími fanoušky. S pátým Chlumcem, který už nemá o co hrát a je v klidu pátý, prohráli doma vysoko 0:4. Po padesáti minutách ale přitom na ukazateli skóre svítil bezbrankový stav.

„V první půli jsme prohospodařili naše šance, protože jsme měli dost rychlých protiútoků, kdy jsme je mohli zakončit. Ve druhé se nám zranil stoper. Museli jsme hru překopat a od té doby jsme se vezli,“ komentoval zastupující kapitán David Filip místo absentujícího Zdeňka Vrňáka. Pětadvacetiletý hráč Benešova narážel na situaci, kdy se chvilku po obrátce zranil Michal Krunert a musel střídat. Z následné standardní situace hosté otevřeli skóre. Nutno podotknout, že na vině stojí jednak nedůraz domácích a šťastné odrazy na na kopačky soupeře.

Benešov porazily chyby při bránění standardek. Poslední tři kola rozhodnou

I přes inkasovaný gól měl ale Benešov víc ze hry a zatlačil Chlumec. Hlavička Kacafírka po rohu šla ale mimo. Stejně tak i další šance. Na druhé straně udeřil ex-vlašimský Kneifel, který přeloboval Schummera a bylo hotovo. „Už to bereme tak, že musíme dát gól. Snažíme se vrhnout víc do útoku a vzadu necháme víc volná místa a oni nám tam utečou,“ kroutil hlavou Filip.

Hosté v závěru přidali ještě dva góly, zatímco na druhé straně domácí trefovali tyčky, břevna či ve vyložených šancích brankáře Lichtenberga z bezprostřední blízkosti. „Nemyslím si, že to od nás byl nějak špatný výkon. Zase jsme tam udělali pár chybiček. Někdy mi přijde, že jsme dostali smolné góly. Dělali jsme víc chyb vzadu a výsledkem byly další tři branky,“ smutnil benešovský zastupující kapitán.

Poslední tým tabulky se tak minulý týden parádně dotáhl na soupeře před tím. I bod by ho posunul alespoň na chvíli před Živanice, takhle ale Benešov stále zůstává dál na dně a na půdě rovněž sestupem ohroženého Mostu bude muset předvést podobně heroický výkon jako v Kolíně či Zápech. „Víme, že pořád máme o co hrát. Jsme tady neskutečně psychicky silní. Všichni si věříme, podporujeme a neslevíme z toho ani na vteřinu. Musíme do toho dát ještě víc,“ prohlásil Filip.

Benešov – Chlumec nad Cidlinou 0:4 (0:0)

Branky: 51. Ruml, 73. Kneifel, 82. Bastin, 90+1. Doležal. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Rejžek – Matyš, Kotalík. Diváci: 230.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Filip, Krunert (51. Vorel), Dušek (77. Stejskal), Kulhavý, Sládek, Mareš, Tomek (77. Tomek), Al Hammami (61. Kacafírek), Kubiš.