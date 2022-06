Prakticky po celý zápas se hrálo na jednu branku. Ráz utkání určil gól už ve druhé minutě, kdy akci po levé straně zakončil Hájek a Hostouň měla od té doby jednoznačně navrch. „Bál jsem se, abychom si nezažili to samé, jako s Domažlicemi. Také jsme rychle vedli 1:0 a pak jsme ale přenechali hru soupeři a jenom jsme se bránili celých devadesát minut a to byla jen otázka času, jestli a kdy dostaneme gól,“ mínil Mario Lička, který na podzim ještě hrál za Benešov, jehož ale v zimě vyměnil za zelenobílý dres.

„Už od včerejšího tréninku to nebylo ono. Všichni jsme to cítili, trenér taky. Prostě páteční trénink byl takový unavený, asi jsme měli myšlenky někde jinde,“ smutnil Tomáš Meszáros. Benešovští byli zkrátka všude pozdě a Hostouň je trestala. Do poločasu vedla už 3:0.

Domácí těžili ze skvělé nátlakové hry a výbornými náběhy útočníků za obranu. Po jednom takovém se prosadil právě Januška. „Tím, že jsme na ně stále tlačili a chodili jsme do šestnáctky a vydařila se jedna, druhá akce, tak potom i ten soupeř cítil, že dělá někde chyby, že je všude pozdě. I mentální stránka, psychika hrají roli a protivníka teoreticky přehraje,“ soudil Lička, který se podíval na hřiště na posledních dvacet minut.

Kladno hází hlásí velké eso. Špotáková na tamějším Sletišti zahájí sezonu

Na druhé straně hledal Meszáros slova jen obtížně po největším debaklu v sezoně. „Těžko říct, jestli to byl nejhorší zápas. Myslím si, že z takových utkání, které jsme prohráli, tak si z nich musíme něco vzít do příště, poučit se z chyb. Takhle je prostě nemůžeme hrát,“ soukal se zebe 20letý záložník.

V podání hostů bylo od začátku zkrátka všechno špatně. Za celý zápas vyslali jedinou střelu právě z nohy Meszároše, Tetour si z ní poradil. Po přestávce navíc dominance Hostouně pokračovala. Fotr přidal čtvrtý gól a o chvilku později putoval do šaten za druhou žlutou kartu v zápase benešovský kapitán Vrňák. Domácí nakonec zvítězili 5:0.

„Chtěli jsme skončit s vítězstvím a dostat se alespoň na desáté místo, což se nám podařilo, takže spokojenost,“ usmíval se Lička. „Určitě jsme nechtěli zakončit sezónu tímhle tím způsobem. Myslím si, že jsme se doposud snažili na 100% celý tým. Jsem pyšný na kluky, jak jsme se prostě zvedli herně, psychicky. Trenér tomu dal nový nádech do fotbalu,“ zhodnotil na půl zápas a na půl jarní část Meszáros.

Slaný slaví záchranu, v nastavení ji trefil Kroutil

Benešov sledoval na jaře i Lička, který odtamtud zamířil po změně trenéra zpět do Hostouně, odkud kdysi odešel právě do Benešova. „Sledoval jsem je výsledkově, slyšel jsem, že hrávají stále dobrý fotbal, že v tom stále pokračují, za což jsem rád. Raději se budu chodit dívat na zápasy, kde obě mužstva hrají fotbal a snaží se tvořit. Proto pro mě není překvapení, že se jim na jaře dařilo. Když budou také oni hrát fotbal, jak se o to snažíme my, tak se o ně v tomhle směru nebojím, mají také šikovné kluky,“ řekl na adresu bývalého klubu Lička.

Hostouň – Benešov 5:0 (3:0)

Branky: 2. Hájek, 34. Miker, 41. Januška, 54. Fotr, 77. Novák. ŽK: 1:4. ČK: 0:1. Rozhodčí: Hoch - Fotr, Novák. Diváci: 120.

Hostouň: Tetour, Charvát, Štětka, Januška, Kubáň (79. Kosík), Shkyria, Matějíček (74. Neruda), Hucek, Miker (63. Dočekal), Hájek (63. Novák), Fotr (74. Lička)

Benešov: Diviš – Stejskal (84. Čaloun), J. Vosáhlo, Filip, Pedro (46. Dušek), Kulhavý (71. Roháč), Sládek, Meszároš (71. Sikora), Vrňák, O. Vosáhlo (58. Bílek), Krunert.