Vlašim loni slavila sto let od založení klubu, Benešov se letos chystá na 110 let fotbalu ve městě. K této příležitosti představil nové logo, které navazuje na novou identitu města, jehož je fotbalová organizace součástí.

Z obecného sportovního klubu přechází Benešov na fotbalový. Od příští sezony by se tak měl jmenovat FK Benešov místo dosavadního SK, což více odráží to, na co jsou v klubu zaměřeny. Změna názvu je ale podmíněna souhlasem Valné hromady, takže oficiálně není ještě platná. I logo pravděpodobně dozná nějakých změn, která by se měla sladit s barevností vizuální identity města.

"Jsem si vědom, že řešíme aktuálně ve sportovní oblasti závažnější problémy - udržení A týmu v ČFL, udržení dorostu v divizi, ale klub musí hledět kupředu, respektive nezůstat pozadu, i v jiných oblastech - tak, jako se trvale snažíme zlepšovat například zázemí pro hráče (viz nová posilovna, nyní nákup monitorovacích ves), tak nemůžeme zůstávat pozadu ani v oblasti propagace a marketingu,“ uvedl předseda Benešova Tomáš Novák.

„Tento rok slavíme 110 let fotbalu v Benešově, takže jsme se ve vedení shodli, že nám přes všechny starosti ve sportovní oblasti, přijde jako vhodný čas pro výše uvedené změny. Svoji roli sehrálo i to, že město Benešov minulý rok přešlo na novou vizuální identitu a my, jako součást města, jsme cítili povinnost se s ní sladit - ostatně, bylo to i přání města,“ upřesnil šéf třetiligového klubu.

Realizace nastane postupnými, nikoliv najednou. Je tak dáno tím, že změna názvu znamená změnu stanov, které mlže měnit jen nejvyšší orgán spolku, kterým je Valná hromada. „Současně s touto změnou budeme chtít ve stanovách provést i jiné změny, které povedou k rozšíření členské základny, respektive k možnosti podílet se na rozhodování o směřování klubu i zástupcům jednotlivých týmů. Jde tedy o změnu celkovou a koncepční, kterou navenek nejvíce reprezentuje změna loga, potažmo názvu,“ uzavřel Novák.