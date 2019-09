Pardubice vedou druhou ligu, Benešov okupuje 15. příčku v ČFL. Přesto na hřišti, zejména v prvním poločase, to vypadalo spíše opačně.

Trenér Laštovka vytáhl ze svého rejstříku další taktické varianty a Benešov na tento zápas přímo uzdravil. Bojovnost, přístup k zápasu a přístup k herním povinnostem a taktice byly u domácích příkladné. Začátek byl hvězdný a určil průběh pro další minuty. Než se Pardubičtí rozkoukaly a zjistily jaký je v Benešově trávník, už prohrávali 0:1. Ve třetí minutě se prosmýkl na hranici pokutového území Engelmann a vybídl Azilinona k zakončení. Ten nezaváhal a pěkně obstřelil brankáře Hrnčíře. Benešov bojoval, vytvářel tlak na soupeře a ten nebyl schopen kontrovat.

K první akci se odhodlal až v 16. minutě Zifčák, když po závaru před brankou Benešova zamířil hlavou vedle. Ve 21. minutě Urbanův umístěný míč vyšťouchl gólman volejbalovým způsobem mimo nebezpečí. Pardubice mají svého špílmachra a výkonnou elektrárnu v odchovanci Jeřábkovi, ten se dostal svojí pravačkou do šance, ale Tetour byl namístě a míč lapil. Ve 39. minutě přiťukl pohotově míč Urban, Engelmann si naběhl a podobně jako Azi předtím brankáře střelou ke vzdálené tyči obelstil podruhé. Pardubičtí zůstali jako opaření a chvíli jen hluše odkopávali balóny. Pak se přece jen vzchopili k náporu,ve 44. minutě střelu ex-ligisty Pavla Černého chytil Tetour a ve 45.minutě se ocitl před brankářem stoper Toml a ztečoval míč směrem k brance, střela se odrazila od tyče ven. Poločas 2:0 pro Benešov.

Hosté do druhé půle přeskupili síly, Benešov nechal na hřišti stejné plejery. Ti se odvděčili tím, že i nadále hráli výborný fotbal. Pardubice však přece jen začaly ukazovat, proč vedou druhou ligu, zrychlily přechod do protiútoku a zpřesnily obranu. Většinu šanci táhl výborný Jeřábek, ale stále nemohl najít volného spoluhráče, protože Benešov dobře obsazoval.

Po hodině hry se míč pohyboval před benešovskou brankou, klasická trma vrma, ale nikdo z hostí nebyl schopen se trefit mezi tyče. V 61. minutě jediný hráč hostí, který byl schopen se dostat do šance, vystřelil hlavou, ale Tetour byl opět na místě. V 62. minutě po rohu Vosátky se ocitl v dobré pozici Engelmann, bohužel špatně trefil míč. Následovalo známé pravidlo nedáš-dostaneš. V 63. minutě po nedůrazu vzadu a rychlé přihrávce ve vápně se trefil dosud neviditelný Hlavatý a snížil na 1:2. V 72. minutě střídající Sokol se dostal po křídlo do nádherné příležitosti, vymyslel pěkný lob, ale přehodil nejen Tetoura, ale i břevno domácí svatyně. Pak ještě mohli hosté vyrovnat po střele zblízka, ale Tetour dobře předvídal hru a vběhl do prostoru, kam očekával střelu a míč dostal mimo nebezpečí. Do konce zápasu se již skóre nezměnilo, a tak mohli domácí zaslouženě slavit postup do dalšího kola poháru. V něm jim středeční los přisoudil soupeře z nejvyšší české soutěže – do Benešova přijede Slovácko! Hrát by se mělo ve středu 25. září od 16.30 hodin.

Benešov – Pardubice 2:1 (2:0)

Branky: 3. Azilion, 39. Engelmann – 63. Hlavatý. Rozhodčí: Benedikt. ŽK: 2:0. Diváci: 150.

Benešov: Tetour – Lupač, Pedro, Ježdík, Vosáhlo – Urban (69. A.Lauricella), Brokeš, Vrňák (84. Srb) – Krasnyanyk (79. Zoubek), Azilinon, Engelmann.

Pardubice: Hrnčíř – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka – Mužík (46. Sokol), Černý, Jeřábek – Miker (46. Solil), Zifčák (72. Lee), Hlavatý.

VOJTĚCH ENGELMANN ST.