Co však zůstalo nadále, bylo zahazovaní šancí. Po změně stran jich měl Benešov několik a mohl jít do vedení, všechny slibné příležitosti ale mířily doprostřed brány nebo do míst, kde gólman Karlových Varů Jiří Chára nemusel předvádět těžké zákroky. „V koncovce se trápíme dlouho. Buď se nedostaneme do finální fáze, a když už ano, tak neproměníme vyložené šance. Je to škoda, že to neplníme v takovým zápase. Doma musíme vyhrát,“ smutnil kapitán domácích Jakub Schummer.

Velký milník. Fotbalová Vlašim oslaví v sobotu 100 let od založení klubu

Právě on měl výrazný podíl na vedoucí brance hostů, kdy po jeho chybě při odehrání míče mířil do prázdné branky hostující Martin Debellis a zařídil Karlovým Varům vedení. „Byl jsme rozhodnutý, že půjdu proti hráči, odkopnu balón. Bohužel jsem tam šel zbytečně hlavou. Situaci jsem blbě odhadl. Pak jsem chtěl ještě nějak zastavit hráče, ale tím bych ještě navíc oslabil tým,“ popsal celý okamžik brankář Benešova.

Domácí se tlačili za vyrovnáním. Po několika dalších šancí přišel faul Západočechů uvnitř šestnáctky a pískala se penalta, kterou s přehledem proměnil Jakub Vosáhlo a postaral se o konečnou remízu 1:1. „Takových šancí, co jsme zase nedali, tak to je to samé jako v předchozích utkáních. Samozřejmě, že alespoň bod se hodí, ale měli jsme vyhrát. Ze zápasu měly být tři body,“ uvědomoval si Schummer.

Benešov tak v posledním domácím utkání sezony remizoval 1:1 a udržel jednak Karlovy Vary pod sebou, ale také umístění ve středu tabulky. „Je z toho bod. Derniéra nebyla úplně tak skvělá, jak jsme si představovali. Chtěli jsme vyhrát, bohužel bylo vidět, že nám to nepřálo. Co se stalo mně, je prostě smůla,“ konstatoval Schummer. Se svými spoluhráči ukončí letošní ligový příští sobotu duelem v Hostouni.

Benešov – Karlovy Vary 1:1 (0:0)

Branky: 80. J. Vosáhlo (p) – 68. Debellis. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Fojtík – Jansa, Mach. Diváci: 150.

Benešov: Schummer – J. Vosáhlo, Filip, Pedro, Kulhavý, Sládek, Štefančin (59. Dušek), Vrňák (59. Meszáros), Le Tuan (41. O. Vosáhlo (77. Sikora)), Brokeš, Krunert.