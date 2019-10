Slunečná sobota přinesla zajímavý zápas mezi dvěma dobře se znajícími soupeři. Před zápasem byl Králův Dvůr v popředí tabulky, hosté z Benešova spíše na jejím konci.

Přesto jeli hráči Benešova do města u Berouna s optimismem a nadějemi na zisk bodů. Začátek byl skvostný. V osmé minutě zpracoval Turek míč a poslal po křídle Srba, který míč nádherně napálil do sítě. Bohužel radost z vedení netrvala dlouho. V 10. minutě kopali domácí roh, Tetour vyrazil míč na kraj pokutového území, kde se do něj opřel volný Kraus a trefil vingl u vzdálenější tyče – 1:1.

Zápas byl celkem pěkný, akce se střídaly na obou stranách. Domácí z další šance gól nedali. Kraus byl sám ve vápně, ale trefil pouze okna paneláku stojícího za Tetourovou brankou. Do třetice Kraus střílel přímý kop v 28. minutě, benešovský gólman srazil míč na roh. Z rohu dostal míč na hlavu Novák, ale zamířil nad. V 38. minutě poslal Engelmann do šance Turka, ten také přestřelil branku. Před poločasovým hvizdem ještě mohl skórovat domácí Beňo, ale vystřelil vedle a za Benešov pálil z dálky Krasnyanyk, bohužel přímo do náruče gólmana Krčka.

Benešov si byl vědom své mírné herní i taktické převahy a začal druhou část náporem. Ve 49. minutě vyslal Engelmann do šance Srba, ten střílel vedle, v 55. minutě aktivní Vrňák mířil nad. Pak dokonce po zmatcích v domácí obraně dotlačil míč do branky Turek. Sudí však vyrobil ofsajd a branku neuznal. Pak domácí přešli do náporu – po centru Balšánka Kůžel pěkně hlavičkoval, Tetour byl na místě. V 65. minutě využili domácí výškové převahy a Novák vystoupal nejvýše a hlavou dal druhou branku domácích.

V 70. minutě sudí Vychodil dokonal své dílo, jež načal již předchozím neuznáním branky hostí. Do pokutového území vběhl útočník Beňo, srazil na zem hostujícího obránce Pedra a také upadl. Sudí odpískal z ničeho penaltu! K míči se postavil Kraus a prostřelil padajícího Tetoura – 3:1 pro domácí. Prakticky bylo po zápase.

Benešov se cítil herně dobře a pokoušel se vyrovnat. Trenér Laštovka posílil útočnou vozbu o Pedra a další útočníky. V 73.min. po kombinaci vystřelil Pedro vedle, v 79. minutě po rohu Ježdík hlavičkoval do náruče brankáře. V 86.vymyslel akci Balšánek a Beňo dokonal dílo zkázy – 4:1 pro Cábelíky. Poslední akcí před závěrečným hvizdem byla střela Vosáhla nad.

Benešov tak prohrál po dobře rozehraném začátku až nespravedlivě vysoko, nemohl si však za to úplně sám…

Králův Dvůr – Benešov 4:1

Branky: 10. a 70. Kraus, 65. Novák, 86. Beňo – 8. Srb. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 0 – Ježdík, Urban. Diváci: 160.

Králův Dvůr: Krček – Blažek, Hell, Novák, Zelenka – Šebek, Balšánek, Beňo (88. Vlasák) – Kraus (75. Bouček), Krejdl (56. M. Procházka), Kůžel (84. Šolaja).

Benešov: Tetour – Lupač (82. Urban), Pedro, Ježdík,Vosáhlo – Engelmann, Vrňák (72. R. Procházka), Srb (80. Dufek) – Filip (65. Zoubek), Turek, Krasnyanyk (72. Azilinon).

VOJTĚCH ENGELMANN ST.