Kde hledat největší příčiny sestupu? Určitě v podzimu. Ten se nám nepovedl. Říká se, že na podzim se titul nevyhraje, ale může se ztratit. Stejně tak je to se záchranou. Tam se si sice nesestoupí, ale může se do toho zahučet tak, že už je pak těžké se z toho dostávat. Na jaře jsme bojovali každý zápas jako o život. Od začátku tomu tak bylo jak psychicky, tak i fyzicky náročné.

Vaší největší bolestí přitom bylo neproměňování šancí …

Jednoznačně. Na podzim jsme si to pokazili sami, stejně tak i zápasy. Máme strašnou finální fázi.

Už před začátkem sezony byla hlavní obava zejména nesestoupit. Dá se říct, že jste si vytvořili vlastního démona, kterého jste se tolik báli?

Nedívám se na to takhle. Vždy jsem chtěl udělat devadesát bodů a vyhrát každý zápas.

Vyjma vás a následně na jaře Mareše s Kacafírkem postrádal tým střední generaci hráčů. Chyběly vám v sezoně zkušenosti?

Souhlasím. Když se podíváme okolo, tak hlavně v B-týmech tvoří osu týmu ligoví hráči, kteří jsou třicátníci, zkrátka frajeři, kteří umí kopnout do míče. Na podzim jsme měli mladý mančaft, proto se přivedli Mareš a Kacafírek. Zejména Kuba nám hodně pomohl. Udělali jsme body, kdybychom těch stejných sedmnáct, co jsme uhráli na jaře, měli i na podzim, tak nesestupujeme.

Bolí vás sestup o to víc jako benešovského patriot?

Jsem naštvaný, bolí mě. Štve mě neskutečně. Hraju tady devět let a pokaždé jsme hráli o záchranu. Vždy se nám povedla a teď prostě už ne. Každý tady bojoval ze sta procent, celá kabina makala. Za Benešov se rvali i Kuba Mareš nebo Štěpán Kacafírek.

Každý rok jste se zachraňovali. Nezahrávali jste si až příliš a zkrátka sestup jednou logicky musel přijít?

Rvali jsme se pořád a pak se vidí, na co snaha stačila. Letos tomu tak nebylo.

V létě bude slavit klub 110 let od založení. Přišel sestup v nejhorší možnou chvíli?

Je to tak. Mohli jsme slavit jako třetiligoví, budeme holt oslavovat jako účastníci divize.

Bude příští rok jednoznačným cílem co nejrychlejší návrat do ČFL?

Samozřejmě. Nemůže být jiný cíl než postoupit zpátky. Uvidíme, jak se k tomu postaví vedení, co bude dělat.