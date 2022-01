Po téměř sedmi týdnech bez tréninku zahájili fotbalisté Benešova zimní přípravu. A do startu jarní části budou mít co dohánět. Přesvědčil se o tom kouč Boev. „Hráči neměli individuální plány, tak na sobě moc nepracovali. Byl na nich vidět fyzický deficit,“ uvedl 47letý kouč. Novým svěřencům připravil beep test a jediný, kdo prošel, se stal záložník Ondřej Brokeš. Ostatní zůstali pod průměrem.

Boev tak zkraje zimní přípravy musel naordinovat svým svěřencům zejména tréninky zaměřené na kondici, nicméně v plánu jsou i na další činnosti. „Průběžně se věnujeme všemu. V pondělí máme posilovnu, v úterý kondici, středa a pátek patří herním tréninkům,“ nastínil Boev.

Vyjma tréninkového plánu se bude muset bulharský kouč zaměřit i na shánění posil. Na startu zimní přípravy musel oželet hned kvarteto hráčů. V týmu skončil gólman Víšek, po dohodě se s Benešovem rozloučil zkušený Mario Lička, který zamířil do středočeské Hostouně a Srb má zaječí úmysly s tím, že by odešel do Rakouska. Dál nebude také pokračovat s největší pravděpodobností další zkušený hráč Václav Ježdík. Tomu sice klub nastavil určité podmínky, 34letý obránce se ale zatím neozval.

Hlavní trenér Benešova tak v nadcházejících týdnech bude muset najít adekvátní náhrady za zmíněné kvarteto. Do týmu potřebuje gólmana, středního záložníka, útočníka a krajního beka. „Pracujeme na posilách, ale zatím se nám moc nedaří,“ posteskl si kouč Boev. První test v rámci přípravy čeká na jeho svěřence už v sobotu, kdy na domácím hřišti přivítají v rámci Zimní ligy třetiligový Rakovník.