Minulý týden jste se vrátil na hřiště, teď proti Příbrami jste dal gól. Jaký to byl návrat na hřiště? Stoprocentně hodně dobrý pocit se konečně vrátit. Bylo to jedenáct týdnů od zápasu s Táborskem, kdy jsem si přetrhal vazy v kotníku. K tomu tam bylo ještě něco s achillovkou. Měl jsem nějakou ortézu, na nějaký čas neschopenku, takže frustrující. Teď se to konečně dostalo do nějakého stavu, kdy jsem s tím mohl něco dělat a postupně se začít vracet na hřiště.

Zatím je návrat vždy na část zápasu. Je zranění znát ještě v povědomí?

Stoprocentně! Jak ulevuji kotníku, tak mě začala bolet jiná část těla, takže mám zablokovanou kyčel, záda mě bolí. Pořád to není stoprocentní.

Když jsem se bavil s trenérem, tak říkal, že ztratil klíčového hráče a ještě na celé jaro. Pět kol před koncem jste ale nastoupil. Jak se vám to povedlo?

To byla asi taktika trenéra nebo nějaké šachy. Nevěděli jsme, na jak dlouho moje zranění bude. Doktor říkal, že by se to mělo zlepšovat a nezlepšovalo, tak jsme se smiřovali s nejhorším, že by to znamenalo definitivní konec v téhle sezoně.

Kde se to zlomilo, že už můžete hrát?

Jedno pondělí jsem si řekl, že si zkusím jít zahrát po nějaké době a šlo to. Kotník jsem měl samozřejmě zatejpovaný, ale byl dobrý. Na sedmdesát procent to šlo. Pak jsem s fyzioterapeutem Michalem Holánkem na tom pracoval a postupně a mě připravoval na návrat.

Nakonec jste dal i gól. To musí být celkem velké zadostiučinění po jedenácti týdnech trápení ne?

Samozřejmě příjemné. Teď to bylo dobré od všech. Jsem rád, že jsem dal gól. Kdyby ho dal kdokoliv, tak je to jedno.

Byl jste alespoň na lavičce jako součást týmu. Jaké to pro vás bylo?

Byly to hrozné nervy. Člověk je zvyklý hrát a najednou se zápasem s tím nemůže nic dělat.

Tým se oproti podzimu zvedá. Nyní jste zaznamenali i nejvyšší výhru v sezoně. Co se změnilo v zimě?

Co se týče tohohle, tak bych připsal zásluhu trenérům, protože je dobrý tréninkový proces, morálka. Všichni makají na sto procent. Není tady nikdo, kdo by chtěl tréninky flákat. Jsou na nás kladené velké nároky a všichni jsou ochotní pracovat. Od toho se vše odvíjí.

Co tak koukám při zápasech tak trenér Boev většinou na vás křičí a šlape po vás. Je to i tím dané?

Určitě! Trenér má respekt, ale je i náš kamarád, že se dokáže s námi pobavit. Je impulzivnější, ale v dobrým slova smyslu. Zápasy prožívá, ale dokáže nás do nich vtáhnout. Vyvíjí na nás tlak, abychom sami od sebe chtěli víc.

Jak se to projevuje na týmu?

Na mladších hráčích je znát progres. Na začátku si musel člověk trošku zvyknout. Když přišel, tak nás nenašel v ideálním stavu a zabralo mu nějaký čas a práci, než jsme všichni pochopili, co chce a že tohle je jeho cesta k tomu, jak dosáhnout toho, čeho on chce. Všichni tomu začali věřit a proto nám to šlape dobře.

Nyní jste v klidném středu tabulky. Kam by Benešov mohl směřovat do budoucna?

Myslím si, že pokud udržíme kádr a budeme chtít pracovat stejně, tak můžeme hrát klidně páté, šesté místo v tabulce a můžeme být konkurenceschopný tým v České fotbalové lize.