Hodně rozladěný byl po sobotním zápase ČFL benešovský trenér Vasil Boev. Jeho svěřenci k zápasu 24. kola cestovali do Domažlic. Vzhledem k tabulkovému postavení byli domácí fotbalisté favority a svou roli potvrdili. Po brankách kapitána Petra Mužíka přehráli Benešov 2:0. „Odehráli jsme špatné utkání, nemohli jsme se dostat do tempa. Vůbec jsme nehráli to, co jsme chtěli. Zaslouženě jsme prohráli. Naši hráči byli daleko od sebe, nechávali jsme velký prostor pro hráče Domažlic,“ komentoval zápas benešovský Boev a pokračoval. „Nedokáži na utkání najít ani jeden moment, který by se nám povedl. Celý zápas jsme tahali za kratší konec,“ shrnul Boev.