Hostům patřilo prvních patnáct minut, pološance Srba a pěkná střela Vosáhla po rohu však nic neřešily. Pak už převzali iniciativu domácí. V 16. minutě Sajtl vypálil nad, pak Rotbauer srazil nebezpečný centr do bezpečí. Pak zlividoval bombu Helda. V 27. minutě se dostal ve vápně k míči Ulbricha, Rotbauer se vrhl po míči a domácí hráč jej přeloboval – 1:0 vedl Písek a málokdo předpokládal, že skóre zápasu se již měnit nebude.

Ve 35. minutě ani Azilinon ani Vrňák , který dostal příležitost na hrotu místo zraněného Turka, nedokázali ve vápně míč dostrkat do branky. V závěru poločasu ještě Rotbauer udržel skóre na přijatelném čísle.

Do druhé části trenér Laštovka přeskupil síly, nechal sedět nedůrazného Azilinona a Brokeše, který se rozehrával po zranění. Chvíli to vypadalo, že by změny mohly pomoci, ale noví hráči Procházka a Krasnyanyk toho udělali na hřišti ještě méně, než jejich předchůdci. A tak se do šancí dostávali domácí. Benešov kupil chyby zejména v přihrávkách a přechodu do útoku.

V 63. minutě se ocitl v tutové šanci Held, ale Rotbauer jej skvěle vychytal. V 73. minutě střídající Urban alespoň zaujal snahou a jeho hlava skončila vedle branky. Benešov přidal a snažil se vyrovnat. V 80. minutě Procházka hlavou po pěkné akci Pedra, který se vysunul do útoku, hlavičkoval vedle.

Domácí zapnuli a vypracovali si dvě výborné šance, ale Nico Rotbauer vychytal i Hrachovce i Presla. Rozhodující okamžik celého zápasu přišel v 86. minutě – Engelmann vysunul do stoprocentní šance Krasnyanyka, který postupoval sám na bránu, aby míč zbrkle vystřelil vedle zívající branky. Do konce zápasu se již pak nestalo nic. Někteří hráči Benešova ukázali, že na ČFL asi ani nemají, ale hlavně, co některým hráčům chybělo, byla snaha. Snaha vybojovat míč, snaha se poprat se soupeřem, snaha vyniknout…

„Mrzí nás, že jsme neproměnili šance. Mohli jsme si udělat zápas jednodušší. Nemusel být tak náročný pro nervy diváků, natož pro moje. Ale hrál se solidní fotbal nahoru dolů, jaký nevidíme v soutěži moc často,“ uvedl písecký kouč Milan Nousek mladší.

Písek – Benešov 1:0 (1:0)

Branka: 26. Ulbrich. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 72. Kulík, 88. Hrachovec – 45. Engelmann, 71. Urban, 78. Pedro. Diváci: 268.

Písek: Satrapa – Sajtl (46. Kubiš), Vacovský, Běloušek, Holý – M. Held, J. Held, Kulík (77. Hajdo), Petřík (54. Hrachovec) – Vávra (71. Presl) – Ulbrich (89. Mařík).

Benešov: Rotbauer – Lupač, Pedro, Ježdík, Vosáhlo – Engelmann, Brokeš (46. Krasnyanyk), Dufek (66. Zoubek) – Azilinon (46. Procházka), Vrňák, Srb (64. Urban).

VOJTĚCH ENGELMANN ST.