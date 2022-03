Rozhodující branka přitom přišla už v 18. minutě. Domácí se uvolnili na levé straně a míč se dostal následně ke Stejskalovi, který měl lehkou úlohu, když musel poslat míč do prázdné brány. „Brzký gól vždy pomůže. Nabudíme se a lépe se hraje,“ liboval si 19letý střelec, jenž si na jaře vybojoval místo v základní sestavě a trenérovi Vasilu Boevovi si řekl o udržení v zahajovací sestavě.

Benešov sehrál s favoritem vyrovnanou partii, přesto prohrál

Benešov tak zahájil jarní část sezony v sezoně solidními výkony a po dvou odehraných zápasech může jít do zbytku sezony s nadějnými vyhlídkami. „Máme šance na to uhrát celkem dost bodů. V obou zápasech jsme předvedli celkem dobrý výkon. Bude to o maličkostech,“ tušil Stejskal.

Nyní čeká na svěřence Vasila Boeva dvoutýdenní pauza. Původně měli hrát příští kolo s Vyšehradem. Ten byl ale vyloučen a tak mají volno. „Zapracujeme na technických věcech, zamakáme na tréninku. Trochu i fyzičku. Vždy je co doladit,“ nastínil plány pro nadccházejících čtrnáct dní mladý fotbalista Benešova.

Benešov – Povltavská FA 1:0 (1:0)

Branky: 17. Stejskal. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Rejžek – Koranda. Lovětínský. Diváci: 200.

Benešov: Schummer – Stejskal (65. Dušek (88. Dušek)), J. Vosáhlo, Filip, Pedro, Sládek, Štefančin, Roháč, Brokeš, Le Tuan, Sikora (65. O. Vosáhlo).