Benešov chtěl zlomit černou sérii a hned po úvodním výkopu nastřelil tyčku. Pro hosty se jednalo o prvotní varování. Další přišlo v 25. minutě, kdy se prosadil spalovač šancí z Jablonce Dominik Dušek a poslal domácí do vedení. V dresu hostů šel po půl hodině hry na hřiště Voltr a ještě do přestávky zařídil favoritovi srovnání.

Benešov marně dotahoval manko, v Králově Dvoře utrpěl debakl

Oba týmy si byly rovny. Jak Benešov, tak Žižkov totiž v zápase neproměnily penaltu. Rozuzlení zápasu tak přišlo až v závěru. Quintero přišel do souboje pozdě, vrazil do Diviše, kterého zranil, a po druhé žluté viděl červenou kartu. Domácí dokázali využít přesilovku, když jim deset minut před koncem vystřelil premiérovou výhru v této sezoně Šimeček.

„Konečně jsme proměnili šance, alespoň dvě, další dvě ne. Neměli jsme kam uhnout, couvat. Šli jsme do toho s tím, že musíme a udělali jsme to. Věděli jsme, že už musíme zabrat a učinili tak. Vyhráli jsme s prvním, který má mužstvo na první ligu. Pro nás je to hodně povzbuzující,“ komentoval s lehkým úsměvem kouč Vasil Boev.

Benešov schytal v Jablonci debakl. Fakt na palici, posteskl si kouč

Podle něj bylo klíčové, že jeho svěřenci šli na hřiště s vědomím, že na něm nechají všichni. „Museli ho odmakat na sto dvacet procent a oni tak udělali,“ konstatoval potěšeně 48letý bulharský trenér. Výhra nad vedoucím týmem České fotbalové ligy – B kádr předposledního celku tabulky pochopitelně hodně povzbudila. „Kluci Mají velkou radost. Jejich úsilí, co dělali na tréninku a v zápasech, se vyplatilo,“ podotkl Boev. Benešov je stále předposlední, ale přiblížil se na bod rezervě Jablonce.

Benešov – Viktoria Žižkov 2:1 (1:1)

Branky: 25. Dušek, 80. Šimeček (p) – 38. Voltr. ŽK: 2:5. ČK: 0:1. Rozhodčí: Rejžek – Toucha, Matyš. Diváci: 224.

Benešov: Diviš – J. Vosáhlo, Filip, Šimeček (83. Meszáros), Dušek (83. Matoušek), Sládek, Havel, Brokeš, Vrňák (90+4. Nazarenko), Kubiš (90. Stejskal), Krunert.