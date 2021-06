Benešov vstoupil do zápasu proti Zbuzanům podle plánu. Domácí fotbalisté začali svůj poslední zápas v rámci Letní ligy aktivně. „Myslím, že v prvním poločase jsme hráli dobře, drželi jsme míč. Ale vypadli jsme na deset minut z tempa, měli jsme tam několik zbytečných ztrát balonu, díky tomu jsme dali soupeři několik šancí. Jinak první půle nebyla špatná,“ poznamenal trenér Laštovka.

Jeho svěřenci se dostali do jednobrankového vedení právě v prvním poločase, brankáře soupeře prostřelil Michal Krunert. „Michal získal odražený míč a z voleje vypálil zpoza vápna. Trefil to krásně,“ popsal kouč úvodní gól utkání. Ve druhém poločase dokázaly Zbuzany průběh otočit. Prosadili se Zákostelský a Hampl, pro které byl tento zápas nevšední. Oba totiž v minulosti oblékali dres Benešova. Na konečných 2:2 upravil skóre Martin Sládek. „Poslali jsme míč za obranu, Martin Sládek ho dobře zpracoval a povedenou střelou přehodil brankáře,“ vrátil se ke gólu Laštovka.

V kontextu Letní ligy pak poukázal na jednu zajímavost. „Myslím, že jsme v celém turnaji měli nejmladší stoperskou dvojici, Krunerta a Sládka. Oba jsou ještě v dorosteneckém věku a počínali si dobře,“ okomentoval výkony střelců. Benešov je po všech svých odehraných zápasech na druhém místě Letní ligy za Admirou Praha. Z druhého místa mohou Sportovní klub sesadit Zbuzany. A to v případě, že vyhrají oba své zbývající zápasy a budou mít lepší skóre. „O umístění mi úplně nejde. Důležité bylo, že jsme vyzkoušeli hráče, kteří jsou u nás na zkoušku, ale i dorostence, kteří skončili v této kategorii. Všichni hráči dostali šanci se ukázat, někdo ji využil lépe, jiný hůře,“ konstatoval Laštovka.

Před utkáním čítal benešovský kádr 27 jmen, po zápase došlo k první redukci. „Dvěma hráčům jsem řekl, že končí. Všichni ostatní budou absolvovat přípravu, a pak se uvidí, kdo zůstane,“ sdělil Laštovka s tím, že vyslovit konkrétní jména nechce. „Nemyslím si, že ti hráči byli tak špatní, že by do kádru nepasovali, ale jde o to, že by tady pravděpodobně nedostali tolik příležitostí, aby hráli. Pro kluky bude určitě lepší, aby někde hráli pravidelně, než aby tady naskakovali na deset nebo patnáct minut,“ objasnil trenér Benešova.

Benešov má naplánované ještě dva přípravné zápasy. V pátek 16. Července nastoupí proti FC Vysočina B a v sobotu 24. července proti Bohemians Praha B. „V rámci letní ligy jsme měli soupeře, kteří hrají s námi třetí ligu. Do přípravy jsem chtěl za soupeře i B-týmy, protože hrají jiný styl fotbalu. Celkově pro tým bude dobře, když nastoupí proti „B“ týmům. Měli jsme silovější soupeře, ale rezervní týmy hrají fotbalověji. Bude to dobrá prověrka, věří Laštovka.

Jeho svěřenci budou trénovat do středy, pak se v Benešově zavře stadion. Následovat bude čtrnáctidenní volno, na které naváže znovu přípravu. „Dovolenou budu mít i já. Na týden vyrazíme s dětmi do Maďarska. Dlouhou dobu se nemohlo nikam cestovat, takže se hodně těšíme,“ dodal na závěr Laštovka.