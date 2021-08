Bezmála pět set diváků, kteří sledovali zápas v Burketově ulici, viděli v prvním části utkání převážně opatrný fotbal, který nenabídl mnoho příležitostí. „Soupeř v prvním poločase neměl žádné velké šance, my jsme tam měli dva tři náznaky, že kdybychom přidali kvalitu, mohli jsme se dostat do zajímavých pozic,“ konstatoval trenér Benešova Marek Nikl.

Jeho svěřenci se dokázali prosadit ve 36. minutě. „Z trestného kopu z poměrně velké vzdálenosti to brankáři propadlo,“ popsal Nikl úvodní branku zápasu, kterou vstřelil Jakub Vosáhlo. V samotném závěru poločasu se nechal vyloučit domácí Karel Kulík. „Ríša Kalod se dostal před soupeře a šel sám na bránu. Soupeř šel do skluzu, byl za Ríšou. Jestli hrál první míč, to nevím, ale určitě trefil i Ríšu, to bylo slyšet. Jasný faul, zmaření gólové šance a červená karta,“ vrátil se k důležitému momentu trenér Benešova.

Písek hrál zbytek zápasu v deseti a musel čelit aktivní hře soupeře. „Do té šedesáté minuty jsme si vypracovali spoustu šancí, ale neproměnili jsme je. Hráči se výkonnostně posouvají, ještě bychom si potřebovali pomoct výsledkově,“ poznamenal Nikl. To se tentokrát nepodařilo, naopak oslabený Písek dokázal čtyřmi góly zápas otočit a vyhrát 4:1.

I když Benešov neudržel vedení a body do tabulky nezískal, pokoušel se kouč najít na utkání pozitiva. „Tento zápas si budeme s klukama rozebírat a bavit se o něm. Je potřeba se někam posunout, zlepšit se, abychom bodovali. V prvním poločase jsme měli nějaké dobré akce. Potěšilo mě, že hráči zlepšili ve druhém poločase věci, které jsem jim vytkl o přestávce,“ uzavřel Nikl.