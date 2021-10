Benešovští aktivně vstoupili do zápasu a už v sedmé minutě se zpoza šestnáctky prosadil Tomek, když propálil bezmocného Štrunce. Ve 27. minutě si Srb převzal míč uvnitř pokutového území a s chladnokrevně přeloboval gólmana hostů.

Hosté se pokusili změnit vývoj utkání a o přestávce sáhli hned třikrát do sestavy. Do hry se dostali Stockner, Kýček a Krlička. „Doufali jsme, že kluci přinesou do naší hry novou energii. Maličko jsme vylepšili aktivitu, ale nadále jsme tahali za kratší konec,“ smutnil sokolovský kouč Jiří Štěpán.

Místo kýženého efektu a případné vstřelené branky, která by Baník vrátila do utkání, ale skóroval v 54. minutě podruhé v zápase Srb a Benešov si následně zbytek důležitého duelu ve spodních patrech tabulky pohlídal. „Zápas nám bohužel vůbec nevyšel. Čekají nás poslední dvě kola, které odehrajeme na domácím hřišti. Je potřeba ponaučit se z chyb,“ konstatoval Štěpán.

Sokolov se střetne na domácí půdě nejprve s rezervou Plzně a podzimní část uzavře proti Karlovým Varům. S nimi se potká i Benešov, jež první polovinu soutěže uzavře soubojem s Hostouní.

Benešov - Sokolov 3:0 (2:0)

Branky: 27. a 54. Srb, 7. Tomek. Bez ŽK: Rozhodčí: Hodec. Diváci: 120.

Benešov: Víšek - Brokeš, Filip, Kalod (84. Ziman), Kulhavý (67. O. Vosáhlo), Pedro, Roháč, Srb (84. Meszároš), Tomek, J. Vosáhlo, Vrňák.