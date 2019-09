Na Pražáky umí Benešov zahrát. Všechny body, které letos uhrál v ČFL, byly proti Spartě a Slavii. Trenér Laštovka nasadil proti slávistickému béčku stejnou sestavu, která zvládla v poháru druholigové Pardubice. A ta po menších potížích se odvděčila další výhrou. Ve 3. minutě přímý kop Vosáhla ještě sedmnáctiletý brankář Slavie Sirotník pokryl. Po špatném odkopu obrany Benešova v 5. minutě přišla pěkná kombinační akce hostí, na jejímž konci byl Vaněk. Ve 12. minutě závar před domácí brankou vyřešila obrana. V 16. minutě se poprvé ukázal specialista na Slavii Azilinon, jeho technická střela ale skončila vedle. Ve 29. minutě už málem viděli diváci vyrovnávací gól, když Ježdík přistrčil míč do vápna, Brokeš bohužel vystřelil vedle. Benešov tlačil a měl jednu příležitost za druhou. Azilinon uvolnil Turka, obrana Slavie byla na místě.

Ve 35. minutě pěkně kopl trestný kop Vrňák, brankář míč vytlačil těsně před volným Turkem na roh. Po dalším rohu vypálil Vosáhlo těsně nad. Brankář Sirotník byl vždy na místě, i když míč často neudržel v rukou. Stejně tak ve 44. minutě, když vyrazil Engelmannovu střelu. Na dorážky však domácí připraveni nebyli.

O přestávce přišel trenér Laštovka málem o hlasivky, ale kartáč splnil svůj účel. V 61. minutě po přistrčení Urbana skóroval dobře postavený Vrňák a vyrovnal na 1:1. V 65. minutě srazili slávisté přímý kop Azilinona na roh. Slavia se pak na chvíli vymanila z benešovských kleští, rychlík Douděra zahrozil poprvé a vypálil vedle. Pak Rondič, který hrál celý zápas jenom přistrkovanou lokty, ve stoprocentní šanci poslal míč přímo připravenému Rotbauerovi do náručí.

A pak to přišlo! Engelmann pronikl po levém křídle a obránce jej ve vápně poslal k zemi. Nařízenou penaltu podzimní střelec Vrňák polodloubákem nad padajícího Sirotníka do středu branky dal na 2:1 pro Benešov. Hra dále plynula a utkání směřovalo k prvnímu plnému zisku bodů v sezóně.

Slavia se však vzchopila ke kontru. V 81. minutě přesný centr směřoval na hlavu nejlepšího hráče hostí Douděry, který trefil dobře, Nico Rotbauer stačil jen ztlumit míč, který doputoval do sítě a bylo to 2:2. Benešovští však cítili, že na to mají. Turek proběhl po pravém křídle a nádherně zacentroval před branku, kam si naběhl Engelmann a propálil Sirotníka – 3:2! Dvě minuty před koncem to zkusil ještě Rondič, ale jeho hlava skončila nad břevnem. V poslední minutě přišel zlatý hřeb utkání. Turek prošel z křídla do pokutového území za pomoci dvou fantastických kliček a zakončil skvělou střelou.

Zasloužená výhra Benešova vytahuje domácí z nejspodnějších pater tabulky o něco výše. Kromě bojovnosti předvedli námořníci ze žluté ponorky i výborné individuální výkony.

Benešov – Slavia B 4:2 (0:1)

Branky: 61. a 68. Vrňák, 85. Engelmann, 90. Turek – 5. Vaněk, 81. Douděra. Rozhodčí: Grimm. ŽK: 0:0. Diváci: 320.

Benešov: Rotbauer – Lupač, Pedro, Ježdík, Vosáhlo – Brokeš (32. Turek), Urban (78. Srb), Vrňák – Krasnyanyk (61. Zoubek), Azilinon (82. A. Lauricella), Engelmann (89. Dufek).

Slavia B: Sirotník – Bárta, Švec, Vincour, Šilhan – Zinhasovič, Podrazký (76. Křišťan), Kubáň (58. Janoušek) – Vaněk (72. Toula), Rondič, Douděra.

VOJTĚCH ENGELMANN ST.