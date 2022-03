Zranění klíčového hráče nás trápí, říká před startem jara trenér Vasil Boev

Svěřenci trenéra Boeva sehráli s druhým týmem tabulky vyrovnanou partii a rozhodně smetli papírové předpoklady, že by je Cábelíci měli nějak převálcovat, naopak se drželi až do konce a soupeře se jim v závěru podařilo i zatlačit. „Věděli jsme, že nás bude čekat těžký zápas. Královák hraje nakopávané míče, hodně zezadu, na rychlé protiútoky,“ podotkl lídr Benešova.

Domácí se po jednom z nich dočkali, kdy po pravé straně utekl Kubeš a dal míč pod sebe z druhé vlny nabíhajícímu Krausovi, který zamířil po zemi přesně. „Jedna chyba rozhodla, že jsme zápas prohráli. Je to škoda, protože jsme nepodali úplně špatný výkon. Takže jsme z toho smutní,“ mrzelo vůdce hostů.

Oproti podzimu se pod trenérem Boevem změnila i herní tvář Benešova. Jeho svěřenci nyní hrají více po stranách než přes střed hřiště, který obstarával na podzim veterán Lička. Nyní hrají více přes kraje, odkud ohrožovali i Králův Dvůr, a ze stran pak posílat centry, díky kterým se pak chtějí dostat do zakončení. Podle kapitána týmy je to větší zbraň, jež by jim měla pomoci dostat se do klidnějších pater tabulky.

Králův Dvůr – Benešov 1:0 (1:0)

Branky: 32. Kraus. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Melničuk – Kříž, Coufal, Pešek. Diváci: 180.

Králův Dvůr: Toman – R. Novák, Hell, Dvořák, Kilián, Osvald (89. Jákl), Beňo (84. Holý), Kraus, J. Novák, Kubeš, Krátký (67. Tvaroh).

Benešov: Schummer – J. Vosáhlo, Filip, Pedro, Dušek (64. Stejskal), Sládek (84. O. Vosáhlo), Štefančin, Boháč, Brokeš, Le Tuan (84. Sikora), Krunert.