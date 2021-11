Z prvního poločasu bolely oči, po změně stran už oba týmy předvedly lepší výkon. Nakonec se Benešov rozloučil s podzimní částí České fotbalové ligy remízou 1:1 s Hostouní. V duelu 14. kola dostal domácí do vedení Kulhavý. O chvíli později dal konečnou podobu výsledku Kyrylo. V závěru obě mužstva sahala po výhře, nakonec ale přišla spravedlivá dělba bodů.

Benešov se s podzimem rozloučil remízou 1:1. | Foto: Felix Natschinski

Zajímavostí zápasu bylo, že hned několik aktérů má minulost svázánu s dresem protivníka. Hostouňský brankář Tetour roky hájil branku Benešova, na druhé straně zase působí ex-hostouňský Lička (byl náhradníkem) a hlavně Kamil Kulhavý, který si před sezonou odchod z Hostouně do Benešova doslova vyvzdoroval. Nakonec právě on – jak už to bývá, dal jedinou branku svého celku.