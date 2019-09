Po počátečním oťukávání první vážněji vystřelil Prokopec, muž, kterého trenér Kotal již poslal i na trénink áčka Sparty, jeho střílený centr chytil Nico Rotbauer. V 26. minutě již se mohlo měnit skóre, rychlý protiútok zakončoval Turek, jeho prudký míč minul těsně branku. Benešov získal převahu a byl u většiny míčů první. Ve 37. minutě Engelmann nadvakrát brankáře neprostřelil. V posledních sekundách první půle chybovala domácí obrana, míč dostal Juliš, ale jeho pěkně mířenou střelu k tyči skvěle vyrazil Rotbauer na roh.

Druhá část začal náporem žluté ponorky. Turek se pěkně ve 47. minutě uvolnil a vystřelil těsně vedle. O dvě minuty později sebral opět Turek míč záloze, postoupil kupředu a zdálky vystřelil, nenápadný gólman Čtvrtečka míč ztlumil.

V 58. minutě po závaru Sparťané dvakrát vypálili na bránu, obrana domácích odvrátila nebezpečí. V 67. minutě po špatné rozehrávce domácích hostující Šimáček ohrozil Rotbauera, ale míč šel těsně vedle. V 78. minutě po pěkné akci Engelmann – Turek – Srb míč jen se smůlou nezapadl do sítě Sparty. V 81. minutě střílel Patrák z dálky, ale neměl obuté správné kopačky. V 84. minutě po akci Srba odrazil míč k Turkovi, jeho míč na poslední chvíli hosté srazili mimo branku. V 86. min poslal Engelmann kolmou přihrávkou do tutovky Vrňáka, ale ten místo přehození brankáře chtěl zvolit jesle, ale Čtrvrtečka reflexivně stáhl nohy k sobě a míč zachytil. To byl klíčový moment celého zápasu. V 89. minutě se probudila i Sparta, ale Váchův lob nebyl zrovna nejpřesnější.

Rozhodovaly tedy penalty. Sparta vedla celou sérii pěti penalt, když na začátku nedal Zoubek. Další penalty proměnili Vrňák, Vosáhlo, Procházka, Urban. V šesté sérii mířil dobře Rotbauer,v sedmé Filip. Tak rozhodla osmá série: hostující Dao proměnil a domácí Engelmann ne, jeho střelu k tyči hrdina zápasu Čtvrtečka chytil. Zápas dobře řídil sudí Nejedlo.

Benešovské nyní čeká sobotní výjezd do Písku, kde před rokem vyhráli. Ve středu 3. září pak hostí ve 2. kole MOL Cupu druholigové Pardubice.

Benešov - Sparta B 0:1 PK.

Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 1:1. Diváci: 395.

Benešov: Rotbauer – Filip, Pedro, Ježdík, Vosáhlo – Dufek (59. Zoubek), Engelmann, Vrňák, Lupač (65. Srb) – Turek (87. Urban), Azilinon (74.Procházka).

Sparta Praha B: Čtvrtečka – Gabriel, Piško, Lischka (86. Talovierov), Dudl – Mareček, Šimáček (71. Dao), Vácha – Prokopec (62. Patrák), Juliš, Horák (71. Radwan).

(en)