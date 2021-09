Motorlet: Vyčichl – Čepelák (C), Rataj (71. Fotr), Akosah (89. Scharf), Žížala (79. Nátr), Krajinský (89. Filip), Rayan (89. Rossmann), Dolejš, Gilian, Walter, Hauer Benešov: Schummer – Dušek (69. Vosáhlo O.), Vosáhlo J., Filip (C), Pedro, Ježdík, Tomek (82. Ziman), Roháč, Kalod, Brokeš, Kulhavý

Hned z kraje druhé části zápasu se podařilo Benešovu vstřelit kontaktní branku. Tvrdou ránou z penaltového puntíku snížil Jakub Vosáhlo. Na tento moment Pražané odpověděli velmi rychle, Daniel Žížala využil nepřehledné situace před brankou a dostal míč do sítě. V pohodě hrající Motorlet měl další dvě příležitosti, ale brankář Schummer vytáhl skvělé zákroky. Motorlet vyhrál tento zápas 4:2.

Aktivněji vstoupili do zápasu domácí fotbalisté, kteří se dokázali prosadit už v desáté minutě. Střelou zpoza vápna překonal brankáře Benešova Ameer Rayan. Hostům se podařilo vyrovnat poměrně rychle, v devadesáté minutě uspěl Ondřej Brokeš. Ještě v úvodní půlhodině si vzali vedení zpět domácí fotbalisté, hlavou usměrnil míč do sítě Daniel Žízala.

Fotbalisté Benešova nestačili v rámci 15. kola ČFL na Motorlet Praha 2:4. Benešovští proměnili penaltu, ale na body to nestačilo.

