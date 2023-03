O deset let mladší Jakub Vorel přichází do Benešova na hostování do konce sezony. Jeho příchod se urodil v návaznosti na spolupráci s pražskou Slavií. Třetiligový celek je tak po Vlašimi druhým klubem v regionu, který se rozhodl spolupracovat se sešívanými. Teprve dvacetiletý záložník nastupoval v dresu Pražanů zejména v mládežnických kategoriích. Nyní by měl dostat první větší zkušenost v dospělém fotbale.

Benešov oficiálně představil Mareše. Posily loví i ve Slavii