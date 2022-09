“Hostování tohoto hráče z Vlašimi bylo dohodnuto, v rámci aktuálně velice dobrých vztahů mezi našimi fotbalovými kluby, velice promptně a flexibilně, za což chci vedení Vlašimi poděkovat a věřím, že Filip bude přínosem pro náš tým a jeho herní praxe u nás naopak pro jeho budoucí kariéru” přidal předseda Tomáš Novák.

Benešov se dočkal prvního bodu. I tak je ale pro něj málo

Šimeček těsně před startem letošní sezony zamířil ze Slavie do Vlašimi. Pod trenérem Martinem Hyským dostal ale minimálně prostoru. Ze sedmi možných zápasů odehrál dohromady třicet minut. Třikrát dokonce chyběl v sestavě. Nyní by jeho vytížení mělo být větší a Benešov by s ním měl být silnější a především produktivnější, protože tam je nyní jeho velká slabina a hodně kvůli tomu strádá.