Dvě výhry v řadě na hřištích soupeřů (3:0 v Kolíně a 5:1 v Zápech) přinesly fotbalistům Benešova i jejich fanouškům trochu naděje, že boj o záchranu v ČFL nemusí být jen zbožným přáním. Nedělní prohra 1:4 na hřišti teplického béčka je v optimismu trochu přibrzdila, ale díky zmiňovaným úspěchům jsou bodové odstupy minimální a Benešovští tak mají vše ve svých rukách. Předposlední Živanice mají stejně bodů, dvojice Pardubice B - Přepeře o dva více a dvanáctý Most o tři. Závěrečná tři kola rozhodnou.

Fotbalisté Benešova (na snímku z domácího utkání proti B týmu Hradce Králové) o víkendu prohráli na hřišti teplického béčka 1:4. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

"I přes prohru je to pro nás pořád všechno stejné, nic se nemění. Rozhodne se ve zbývajících kolech. Jestli až v tom úplně posledním nebo dříve, uvidíme, všechno záleží jen na nás," má jasno benešovský kouč Vasil Boev.

Jeho svěřenci v Teplicích prohrávali už od sedmé minuty, kdy se prosadil domácí Adam Čičovský. Ve druhém poločase ale řádil Tadeáš Vachoušek, který si připsal za 25 minut hattrick. Za stavu 3:0 se dočkali gólu i hosté, skóroval Štěpán Kacafírek, ale to bylo z jejich strany vše. Na konečných 4:1 v závěru pečetil svoji třetí trefou zmiňovaný Vachoušek.

Trenéra Boeva rozzlobily hlavně první dva inkasované góly. "Určitě to nebyl zápas, abychom prohráli 1:4. Soupeři tam spadlo všechno, co měli. Posílil se také o pět hráčů s ligovou smlouvou. Dva tam hrají pravidelně, tentokrát jich měli více. Zaspali jsme dvě standardky a bylo to 2:0. Byli jsme o myšlenku i krok všude později. Nejprve po rohu a pak po rychle rozehrané standardce. Hráči reklamovali ofsajd, ale prostě musí hrát do té doby, než rozhodčí pískne, ale oni přestali. Gól na 2:0 rozhodl.," postěžoval si.

Všechno se ovšem mohlo vyvíjet jinak, kdyby Benešovští nevyhořeli v koncovce. "Za stavu 1:0 jsme měli dvě tutové šance. Kdybychom je proměnili, mohlo se vše vyvíjet jinak. V předchozích zápasech se nám to dařilo, v tom byl hlavní rozdíl. Do šancí se dostáváme, ale neproměňujeme. To není problém jen zápasu v Teplicích, s tím se potýkáme od prvního kola," pokračoval Boev.

Benešovští fotbalisté mají v závěru sezony hodně náročný program. S dohrávkou v Zápech sehráli během devíti dnů tři mistrovské zápasy. "Na hráčích se únava projevuje, nebyli tak soustředění a koncentrovaní," mínil trenér. "Hrajeme v rychlém sledu, a to fyzickou i psychickou únavu přináší. Navíc všechny tři zápasy jsme hráli se stejnou základní sestavou. Možná teď budeme mít o trochu méně náročné tréninky, potřebujeme se z toho dostat," přiblížil Vasil Boev nejbližší program.

Do konce sezony si jeho tým zahraje postupně doma s Chlumcem, pak jede do Mostu a sezonu završí doma s Brozany. Tady už nikde není prostor pro zbytečné ztráty. "Rozhodneme o sobě jenom my sami, je to jen o nás. Nemůžeme se ohlížet na někoho jiného, jen sami na sebe. Prohráli jsme, ale musíme zvednout hlav. Nikdo to za nás neuhraje, myslet takto, by byla cesta do pekla," dodal benešovský trenér.

