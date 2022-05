Oba trenéři se po vzájemném střetutí shodli, že se hrálo velmi kvalitní utkání z obou stran. Oba týmy presovaly a tak hra přelévala z jedné strany na druhou. Šťastnější mohli být ale po závěrečném hvizdu Západočeši, kteří zvítězili 2:0. „Udělali jsme dvě individuální chyby, které nás stály zápas,“ mrzelo kouče Vasila Boeva, který neměl jinak svým svěřencům co vytknout a potvrdilo se tak, že výkony Benešova mají v posledních týdnech vzrůstající tendenci.

I trenér domácích Josef Perlásek uznal, že takové utkání na úrovni ČFL dlouho neviděl. Skóre zápasu otevřel už v jedenácté minutě Pospíšil, jehož střela zpoza šestnáctky byla tečovaná a nakonec skončila za Schummerem. Následně se oba týmy střídaly v aktivitě a bylo se na co koukat. Chvíli na to se hosté radovali z vyrovnání, jenomže Le Tuan dopravil míč do brány z ofsajdové pozice a jeho radost byla předčasná.

Po půl hodině dal o sobě vědět Pospíšil, Schummer však vytáhl parádní zákrok a srovnal skóre jejich vzájemného minisouboje. Co se týče gólů, tak měla navrch Plzeň, která ustála i velkou příležitost Kulhavého. Záložníka Benešova ale výborně vychytal Mrózek v domácí bráně.

Definitivní zlom přišel v 64. minutě, kdy podle slov kouče Boeva nahráli hosté domácím na gól. Kronus připravil o míč Roháče a z levé strany prošel až do vápna, kdy se nejprve zbavil obránce, aby následně zakončil ke vzdálenější tyči. V závěru utkání se následně dvakrát blýskl ještě Schummer, který si poradil jak s pokusem Krůty, tak i Aubrechta.

Plzeň B – Benešov 2:0 (1:0)

Branky: 11: Pospíšil, 64. Kronus. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Matějček – Holakovská, Machýček. Diváci: 110.

Benešov: Schummer – J. Vosáhlo, Filip, Kulhavý (57. Štefančin), Sládek, Meszáros (69. O. Vosáhlo), Roháč (69. Dušek, Vrňák (69. Sikora), Le Tuan (77. Stejskal), Brokeš, Pedro.