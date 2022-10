Trenér Vasil Boev dostal před zápasem alespoň jednu pozitivní zprávu. Poprvé od začátku sezony mohl počítat s brankářem Jakubem Scummerem, který se zranil těsně před prvním zápasem a po dvou měsících se konečně vrátil do sestavy. „Je mladší, rychlejší. Takhle jsme byli domluvení, že on bude jednička a Diviš dvojka. K tomu ho bude cepovat a připravovat na vyšší soutěže. Bohužel ho v prvním potkalo zranění,“ řekl na jeho adresu benešovský kouč.

Hned zkraje utkání přivítal Schummera domácí Trusa, jeho pokus ale skončil na boční síti. Na druhé straně musel střelu Kubiše likvidovat Bajza. Hosté se často dostávali poblíž hradecké branky, když už se ale dostali do zakončení, tak přišla zbrklá střela nebo přihrávka navíc, se kterou si domácí poradili. Zejména po akcích Vrňáka s Duškem volal kouč Boev po gólu.

Roman Vojkůvka změnil zápas proti Přestavlkům v one man show

K jeho nelibosti ale udeřilo na jedné straně. Po souboji ve středu hřiště zůstal ležet na zemi Krunert. Hosté se marně dožadovali faulu, místo toho přišla rychlá akce domácích, kterou přízemí střelou k tyči zakončil Hodač. „Stáli jsme dobře, ale rozhodl dobrý dotek útočníka, který si připravil střelu a zakončil,“ podotkl trenér Benešova.

V závěru první půle udeřil domácí kapitán Kosař úmyslně Jakuba Vosáhla loktem do obličeje. Jasnou červenou kartu ale ocenil rozhodčí Řeháček pouze za žlutou. Boží mlýny ale vůdce Hradce semlely, poněvadž chvíli po přestávce se dopustil dalšího faulu a tentokrát už byl vyloučen. Od té doby hráli domácí v urputném bloku, který se hosté snažili marně překonat. Východočeši uhájili těsné vedení a vyhráli 1:0.

„Myslím si, že jsme odehráli velice kvalitní zápas, co se týče kombinace, presinku, nasazení. Hradec měl prvoligové hráče, kteří byli proti Teplicím na lavičce a proti nám hráli za béčko. Byli jsme ale na ně připravení. Hrajeme dobře, ale nedotáhneme šance do gólu a pak skoro z ničeho dostaneme. Systémově a týmově fungujeme dobře, ale když se dostaneme do šestnáctky, tak koncovka vázne. Musíme si sami pomoct a dotáhnout šance do konce,“ komentoval kouč Boev.

Po výhře nad lídrem přišel další bod. Benešov remizoval s Přepeřemi

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Svou aktivitou nahoře jsme nutili soupeře k chybám. První poločas byl velmi zajímavý pro diváky. Oba mančafty předváděly kvalitní fotbal nahoru dolu. Bylo jenom otázkou času, jestli tam gól padne, nebo ne na jedné, nebo druhé straně. Řekl bych, že jsme měli o trochu víc než soupeř. Ve druhém poločase přišlo bohužel vyloučení našeho kapitána a stáhli jsme se do hlubokého bloku a bylo to o tom, jestli jsme ho schopni vydržet, nebo ne až do konce zápasu,“ zhodnotil utkání kouč Hradce Aleš Čvančara

Hradec Králové B – Benešov 1:0 (1:0)

Branky: 42. Hodač. ŽK: 4:2. ČK: 1:0. Rozhodčí: Řeháček – Bahník, Mrkáček. Diváci: 120.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Filip, Šimeček, Dušek (55. Radimský), Havel, Roháč (79. Matoušek), Vrňák (84. Meszáros), Brokeš, Kubiš (84. Stejskal), Krunert.