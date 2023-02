Fotbalový klub letos slaví 110 let od založená a rád by výročí oslavil tím, že zůstane ve třetí nejvyšší soutěži a na podzim začal už desátou sezonu v řadě. ŮBude to ale nesmírně těžký úkol, a tak jsme logicky museli sáhnout k výraznému posílení kádru, a to po speciální dohodě s největšími sponzory klubu,“ stojí v prohlášení klubu.

K působení v Benešově se vyjádřil i sám Mareš. „Do Benešova jdu po ukončení angažmá v Rakousku, kde se týmově i individuálně dařilo, ale časově i kilometrově to bylo velice náročné. Očekávám velmi těžkou situaci vzhledem k postavení v tabulce, ale ne neřešitelnou,“ říká vicemistr světa do dvaceti let z roku 2007.

Sám si uvědomuje, že by měl být v šatně mentorem pro mladší hráči a spojkou mezi realizačním týmem a kabinou. „Doufám, že se bude týmu i mně osobně dařit, budeme sbírat body a užívat si hru, kterou všichni tak milujeme,“ dodává vzápětí.

Mareš není jediný, kdo má pomoci zachránit Benešov a dostat ho ze sestupových pozic. Do brány přichází Jan Stareček z pražské Aritmy. Tím se mění role dalšího zkušeného borce Jakuba Diviše, který se přesune spíš do realizačního týmu. Středočeši ale plánují posilovat ještě dál. Kádr by měli doplnit zejména mladými hráči. V jednání jsou i posily ze Slavie, nicméně v jejich případě si musí Středočeši počkat, jak sešívání ustálí nejen A-tým, ale i béčko a případně koho pošlou ještě do Vlašimi.

Benešov rovněž hlásí dva návraty. Po dlouhodobých zraněních se v přípravě objevili Kamil Kulhavý a Miroslav Tomek. Hned kvinteto hráčů – Ondřej Brokeš, Ilya Bolshakov, Ondřej Vosáhlo, Tomáš Mezsaroš a Marek Radimský – ale tým opustilo.