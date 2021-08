Na tu si musel se svým svěřenci počkat o týden déle. Úvodní plánované vystoupení doma proti Královu Dvoru totiž muselo být odloženo, protože v týmu soupeře se objevila nákaza koronavirem. „Jsem u týmu krátce, takže kluky stále poznávám. Neřekl bych ale, že nám to v tomto směru pomohlo, spíše naopak. Máme totiž v kádru řadu mladých kluků, kteří potřebují hrát a sbírat zkušenosti,“ přiznal, že šlo o jistou komplikaci.

Těm se Benešov nevyhnul ani ve Štěchovicích. „Vstoupili jsme do utkání nervózně a soupeř měl v úvodních minutách tlak,“ líčil Nikl. Přišla ovšem dvanáctá minuta, první rohový kop, centr Maria Ličky a následně gól Miroslava Tomka. „Tím jsme se zklidnili,“ kvitoval kouč.

Navíc o několik minut později zastavil Ličkův samostatný únik na branku faulem Novák, uviděl červenou kartu a zamířil do sprchy. „Paradoxně nám to ale ublížilo,“ poukázal Nikl na důležitou skutečnost. „Museli jsme hrát do plných, což nám nesvědčilo. Nějaké náznaky možností jsme si sice vytvořili, ale jinak jsme nebyli dostatečně trpěliví,“ pokračoval.

Soupeř naopak trpělivě čekal na svou šanci. Ta přišla šestnáct minut před koncem, kdy se po standardní situaci prosadil hlavou Štěpán Kučera a gólem stanovil konečnou dělbu bodů. „Měli jsme to dobře rozehrané, ale neberu to tak, že by šlo o nějakou velkou tragédii. Věřím, že se budeme v dalších zápasech budeme postupně zlepšovat,“ dodal Marek Nikl.