Vltavín letos není tím dobrým mančaftem jakým byl v minulých sezónách. Bez Abeny, Pozníčka a dalších je jen odvarem sebe sama. Přesto mu průměrný výkon stačil na další vítězství v boji o dolní střed tabulky. Benešov vypadal, že se dobře připravil. Od začátku měl převahu, ale nebylo mu souzeno proměnit šance. A kdo nedává góly, nemůže vyhrát.

První šance měli domácí. V 10. minutě Pedro neobratně poslal do šance domácí posilu, skoro dvoumetrového ex-ligistu Čtvrtníčka, ale ten nebyl schopen dobře zasáhnout. Ve 12. minutě Šnajdr zdálky ohrozil branku Benešova, kterou tentokrát hájil Rotbauer. Benešov celkem slušně kombinoval a udržoval mírnou převahu. Ve 21. minutě se Turek otočil s míčem, ale branku netrefil. Ve 27. minutě stejný hráč již málem skóroval. Pak volný Mysliveček poprvé opravdu reálně zahrozil, když se objevil sám v brankové příležitosti, sice nadal, ale domácí se zvedli. Čtvrtníček pak hlavou trefil břevno. Rozhodovalo se v závěru poločasu. Ve 37. minutě Turek opět z otočky neskóroval. O dvě minuty později další šance Turka, obrana odvrátila na Brokeše, který napálil břevno, následoval rychlý protiútok, kdy šli čtyři domácí na dva Benešovské, ale nakonec zachránil situaci Vosáhlo nekompromisním odkopem. Ve 44. minutě Rotbauer vytěsnil střelu Šanjdra a přišla poslední minuta. Domácí opět přešli do rychlého protiútoku po rohu Benešova a volný Tomáš Kuchař dal gól do šatny – 1:0 pro Vltavín.