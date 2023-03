Fotbalový zázrak ve třetí nejvyšší soutěži byl opět na spadnutí. Stejně jako na podzim sahal poslední Benešov proti Viktorii Žižkov po senzaci. Dlouho na jeho hřišti vedl, nicméně lídr tabulky dokázal druhou porážku v sezoně odvrátit a v závěru otočil skóre na svou stranu a zvítězil 2:1. Pražané tak dál suverénně vévodí ČFL, kdežto Středočeši jsou stále poslední.

Žižkov doma vrátil Benešovu porážku v poměru 2:1. | Foto: Ema Bartalská/Viktoria Žižkov

Mezi oběma týmy byl rozdíl 34 bodů. Zatímco jeden tým sbírá jednu výhru za druhou, tak jeho soupeři stále tolik potřebné vítězství utíká všemi možnými způsoby. Tabulková propast mezi vedoucím Žižkovem a posledním Benešovem se na hřišti vymazala. Outsider se vzepřel favoritovi a zle mu zatápěl.

„Nebyli jsme vůbec spokojení, jak jsme vstoupili do zápasu. První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Nehráli jsme sebevědomě, nechtěli jsme jít do rozehrávky, kazili jsme přihrávky a pak přišel zasloužený trest. Benešov nás potrestal,“ naříkal trenér Žižkova Michal Horňák. Hosté se totiž dostali do vedení. Sklepnutý balón si našel Mareš a střelou na zadní tyč otevřel skóre. Středočeši vzápětí mohli navýšit skóre, nicméně jejich tutovku zlikvidoval gólman Švenger. „Měli jsme dát na 2:0 a bylo by po zápase,“ hlesl trenér hostů Vasil Boev.

Kacafírek se trefil poprvé za Benešov. Už bylo na čase, hlásí

Domácí museli zareagovat střídáním a rázem byli mírně aktivnější, Benešov ale dál držel jednobrankový náskok a hrál s favoritem vyrovnanou partii. „Překvapil mě, že nechtěl jenom zalézt, ale hrát konstruktivní fotbal. Nahoře velmi dobří útočníci, tím hrozil, ale řekl bych, že do další velké šance se nedostal,“ uznal Horňák.

Žižkov prohrál v dosavadním průběhu pouze jediný zápas, shodou okolností na půdě Benešova. Nyní byl blízko k další porážce. Gólman Schummer dlouho držel šance na tříbodový zisk. Až v osmdesáté minutě ho překonal Prošek, který se objevil sám za obranou a bez problémů ho překonal.

I bod by si Středočeši zasloužili a bral by ho i trenér Boev. Jenomže ani remíza nebyla Benešovu souzená. V poslední minutě přišla chyba při vlastním autu, ze kterého domácí vytěžili roh a z něj rozhodl o výhře Žižkova Klusák.

Ostrý zápas dopadl smírně. Benešov zahazoval šance, rozhodčí mu vzali výhru

„Házíme aut. Křičím na hráče, aby ho hodil nahoru a místo toho ho hází na naší polovinu, z toho je roh a z něj gól. Prohráli jsme kvůli naší nezkušeností a blbosti mladých hráčů,“ štvalo kouče hostů. Jinak ke svým svěřencům neměl žádnou výtku. „Na zápas jsme byli připravení. Hráči plnili všechno, co jsme si řekli a co jsme dělali všechno na tréninku,“ podotkl Boev.

Na straně Žižkova byla po výhře pochopitelná úleva. „Od druhého poločasu se obraz hry úplně změnil, jasně jsme dominovali a nakonec jsme zaslouženě dali v poslední minutě poslední gól.Pro nás z hlediska morálních kvalit velmi důležitý zápas. Otáčet je a ještě takhle v závěru je velmi těžké a jsem rád, že to hráči zvládli,“ komentoval Horňák.

Benešov naopak utekl těsně další bod a ve středočeském klubu ví, že musí začít co nejrychleji bodovat. „Musíme hrát stejně. Odehráli jsme skvělý zápas. Systém funguje, herně taky, ale pak přijde individuální chyba. Zápas měl skončit remízou. Zasloužili jsme si jí. Takhle to máme ale celou sezonu. Se soupeři hrajeme vyrovnaně, možná máme i víc. Nakonec ale prohrajeme laickými chybami,“ uzavřel Boev.

Žižkov – Benešov 2:1 (0:1)

Branky: 80. Prošek, 90+1. Klusák – 39. Mareš. ŽK 2:2. Rozhodčí: Nenadál – Jansa, Mach. Diváci: 736.

Žižkov: Švenger – Tregler (76. Žežulka), Voltr (54. Petráň), Prošek, Súkenník, Hönig (54. Jirásek), Sixta (76. Štrombach), Bazal (46. Muleme), Quintero, Řezáč, Klusák.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Roháč, Dušek (70. Al Hammami), Kulhavý, Sládek, Kacafírek (70. Vorel), Mareš, Tomek, Vrňák (85. Stejskal), Kubiš.