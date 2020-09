Jakoby na letenském týmu nebylo znát, že se pro něj jednalo o vůbec premiérové utkání v letošní sezoně. Ta dvě předchozí musela být odložena, protože hráči museli společně se členy realizačního týmu kvůli výskytu viru COVID-19 do karantény. „Co se týče naší hry, tak od první minuty se nám dařilo napadat soupeřovu rozehrávku, kdy jsme díky presinku dali v podstatě tři branky. Zároveň se mi tým líbil i po pohybové stránce, trošku jsem se bál, ale tým to zvládl velmi dobře,“ pochvaloval si hostující trenér Michal Horňák při hodnocení na klubovém webu sparta.cz.

„Na tento zápas jsme se velmi těšili. Chtěli jsme si to se Spartou rozdat na férovku. Podle mého názoru jsme se jí herně dokázali vyrovnat, nebylo to z naší strany tak špatné, jak by se mohlo zdát při pohledu na výsledek, bohužel jsme udělali řadu zbytečných chyb v defenzivě, kterými jsme to soupeři usnadnili,“ konstatoval Josef Laštovka.

Hlavním strůjcem vítězství Sparty byl Daniel Turyna, který během 47 minut nasázel hattrick, čímž prakticky rozhodl o osudu zápasu. Podle hostujícího kouče byl pro vývoj utkání klíčový hned ten první, který přišel už po třech minutách, kdy Turyna vystihl Filipovu malou domu a pohodlně posunul míč do odkryté branky. „Vždycky je příjemné, když brzy vstřelíte gól a dodáte týmu sebevědomí a klid do dalších minut,“ poznamenal Horňák.

„Jednalo se o hloupý gól. Ta přihrávka byla naprosto nesmyslná,“ zlobil se Laštovka.

Podruhé se vytáhlý útočník prosadil krátce po půlhodině hry hlavou, třetí zásah pak přidal poté, co Wiesner vystihl další benešovskou hrubku v rozehrávce a předložil hrdinovi zápasu míč do prostoru penaltového puntíku. „Bylo vidět, že už má ligové zkušenosti. Určitě je to velmi zajímavý hráč, silový, který proti nám dokázal udržet vpředu spoustu míčů,“ poukázal benešovský kouč na to, čím dělal Turyna domácím největší potíže.

Úspěšnou premiéru rezervního týmu Sparty v sezoně zpečetil osm minut před koncem čtvrtou brankou Novotný. „Samozřejmě nás vítězství těší a mě osobně těší, že jsem na hráčích viděl obrovskou zodpovědnost po celých devadesát minut,“ uvedl spokojený Michal Horňák.

Jeho protějšek Laštovka se okamžitě snažil hodit první neúspěch za hlavu a přepnout už na další utkání. „Nedá se nic dělat. Už je to za námi. V dalším kole jedeme do Písku, kde nás rovněž nečeká nic jednoduchého, ale uděláme maximum, abychom uspěli,“ řekl.

Benešov – Sparta Praha B 0:4 (0:2)

Branky: 3., 32. a 47. Turyna, 82. Novotný. ŽK: Vrňák, Vosáhlo – Novotný, Patrák. Rozhodčí: Drábek – Braun, Dujsík, Koňák. Diváci: 456.

SK Benešov: Rotbauer – Lupač, Vosáhlo, Filip, Pedro, Lička, Dufek (56. Tomek), Vrňák, Srb (75. Krunert), Brokeš (56. Vosáhlo), Kalod (35. Turek).

AC Sparta Praha B: Čtvrtečka – Gelashvili, Piško, Červak, Dudl (73. Ambler), Jonáš, Wiesner, Hucek (83. Freisinger), Turyna (63. Sejk), Patrák (73. Flak), Novotný (83. Žížala).