Fotbalisté Benešova si o víkendu připsali do tabulky A skupiny ČFL jeden bod.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Doma po remíze 1:1 prohráli s béčkem Příbrami penaltový rozstřel. V prvním poločase branka nepadla, domácí šli do vedení z kraje toho druhého. Brankář Melichar neudržel centrovaný míč, který se dostal až k Vrňákovi, a ten jej poslal do branky. Hosté vyrovnali po hodině hry – po centru z pravé strany uklízel míč hlavou za Tetourova záda Belej. Zápas šel do penalt, které lépe zvládli hosté, a odvezli si tak bonusový bod.