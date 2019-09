Ale vraťme se k začátku zápasu. Hosté zahrozili již v začátku utkání, ve druhé minutě Herz napálil tyč. Admira pokračovala v náporu, ale domácí hráli bohorovně a v poklidu čekali na svoji šanci. První přišla v 16. minutě po centru Filipa, ten obrana hostí odvrátila. Ve 24. minutě se hostující Čácha snažil propasírovat míč do brány i tělem, ale skulinku nenašel. Vzápětí po rohu domácích hlavičkoval Ježdík vedle. Ve 30. minutě po akci ex-benešovského Eliáše a Douděry se skóre nezměnilo. Ve 38. minutě Turkův přetažený centr vrátil z křídla z jedné Engelmann a volný Krasnyanyk otevřel zblízka skóre. Ve 40. minutě prošel ukázkově Filip přes pět hráčů a akci zakončil křížnou střelou těsně vedle. Ve světle dalších událostí to byl zřejmě rozhodující moment celého zápasu. Ve 42. minutě mohli hostě srovnat po rybičce Zahálky a minutu před poločasovým hvizdem zívala před Čáchou celá domácí branka, ale hostující hráč jako zázrakem vystřelil vedle.

Do druhého poločasu dostali domácí od trenéra Laštovky dobré noty, ale celou druhou půli hráli zřejmě z jiného listu. Naprosto nebyli schopni založit akci a skoro každá druhá přihrávka mířila k soupeři. Není divu, že do té doby velmi průměrní až podprůměrní hosté postupem času nabírali na klidu a stačilo jim jen čekat na chybu domácích. Navíc vyměnili nevýrazného kapitána Martinice za Mošnu, a to velmi pomohlo. V 53. minutě začala špatná rozehrávka již u gólmana , míč sebrali hosté, po několika přihrávkách se dostali zpátky před branku a nikým neobsazený Zahálka v klidu vyrovnal na 1:1. V 56. minutě šanci Čáchy srazil Rotbauer na roh. V 64. minutě mohli hosté vést, ale pohotovou hlavičku Mošny skvěle vyrazil Rotbauer na roh.

V 73. minutě přišla penalta za ruku Ježdíka. K míči se postavil muž zápasu Zahálka a nezahálel, v klidu míč poslal do sítě a bylo to 2:1 pro hosty. V 74. minutě přišla jedna z mála domácích příležitostí. K míči se dostal Filip, ale neměl dost sil na to, aby jeho rána byla prudká. Míč v klidu zachytil Šrámek. V 78. minutě po nadzvednutí míče Ježdíkem mohl skórovat Brokeš, ale ani on neměl to patřičné štěstí. To se za chvíli usmálo opět na Admiru. V 82. minutě po rohu si naběhl do volného prostoru Vosický a v pohodě skóroval. Benešov se ještě snažil se zápasem něco udělat. V 86. minutě vykřesal naději Turek, když po přiťuknutí Pedra, který se přesunul do útoku, propálil brankáře hostí a snížil na 2:3. Jenže žlutá ponorka se již na nic dalšího nezmohla a místo, aby se vynořila i s kapitánským můstkem na hladinu, začala klesat ke dnu.

Benešov – Admira Praha 2:3

Branky: 38. Krasnaynyk, 82. Turek – 53. a 73. Zahálka, 82. Vosický. Rozhodčí: Šimek. Diváci: 150.

Benešov: Rotbauer – Lupač, Pedro, Ježdík, Vosáhlo – Urban (68. Azilinon), Engelmann, Vrňák (59. Brokeš) – Filip (77. Procházka), Turek, Krasnyanyk (73. Zoubek).

VOJTĚCH ENGELMANN ST.