Do Benešova během dvou týdnů zavítá i rezerva druhého pražského „S“ a svěřenci trenéra Laštovky doufají, že tentokrát uhrají lepší výsledek než se Spartou Praha B, která jim uštědřila zatím jedinou porážku v letošní sezoně (0:4).

Na tu odpověděli nejlepším možným způsobem, když v minulém kole vyhráli v Písku 2:0. „Po nezdaru se Spartou je to velmi důležité pro naši psychiku. Tím spíš, že teď nás čeká doma další těžký zápas se Slavií Praha B,“ poukázal na důležitost zisku tří bodů Josef Laštovka.

Díky tomu má Benešov devět bodů a v neúplné tabulce soutěže je na třetím místě, ale pouze o skóre za Vltavínem a Admirou Praha. To Pražané mají na kontě pouze bod, který získali v posledním domácím zápase s Královým Dvorem, který prohráli 2:3 po penaltách.

Benešovští tak půjdou do zápasu v roli papírového favorita. Především jsou ale odhodláni bojovat o další dobrý výsledek, což na klubovém webu potvrdil i předseda klubu Tomáš Novák.

„Naše pouť pohárem sice bohužel skončila nesportovní cestou, ale o výsledky ve Fortuna ČFL se budeme rvát, dokud to bude možné. Věříme, že to bude možné dlouho, až do regulérního konce soutěže,“ slíbil fanouškům.

„I proto nás přijďte podpořit v následujícím zápase se Slavií Praha B,“ apeluje na příznivce.

Ti by měli být pověstným dvanáctým hráčem v utkání, jehož výkop je tradičně v sobotu v 10:15.