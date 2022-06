Květa Štěrbová

Zakladatelka Kroužků východní Čechy a pedagog volného času, Chrudim

Květa ŠtěrbováZdroj: se svolením Květy Štěrbové

Tolik toužím být princeznou Arabelou, tedy mít její prsten, a přát si pro každé dítě na světě mír a šťastné vyrovnané rodiče k tomu. Protože přesně toto potřebujeme, abychom měli šťastnou a zdravou společnost. Na pozadí událostí ve světě pro někoho bohužel těžko splnitelné a ovlivnitelné. Ale my, zde v naší republice, kde žijeme v míru, můžeme… Můžeme strašně moc, a to bojovat za to, abychom byli my dospěláci šťastni. Naše děti nasávají vyrovnanost a štěstí jako houby. Dopřejme jim to. Prosím, dovolme sami sobě být šťastni a poslat to dál.

Nedávno jsem se potkala s klinickou dětskou psycholožkou, paní doktorkou Kolářovou, která měla ve své letité praxi možná už generace dětí a zmínila geniální radu od světově uznávaného dětského psychologa Zdeňka Matějíčka, jak na to. Tak pro všechny čtenáře Deníku, když by náhodou nevěděli: „Nejdůležitější v životě je správně se zamilovat.“