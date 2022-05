„Poté dostala od města byt. Čtyři roky vše fungovalo, ona chodila do práce, děti do školy, všichni k nám jezdili na víkendy. Jenže pak si domů přitáhla romského přítele a tomu začaly děti vadit. Doma byly neustálé hádky, výtky, děti přestaly fungovat ve škole. Vše vyvrcholilo vloni v sobotu 17. dubna, kdy mi Zuzanka psala, že už to nevydrží. Že nemohou chodit na záchod, čurají do kýblu, v bytě se chlastá, mámin partner jim vyhrožuje a podobně. Já dívce, která se v tom období několikrát pokoušela o sebevraždu, hned volala a řekla jí, že volám pomoc,“ vzpomíná Eva K.

Tehdy kontaktovala Policii ČR, která na místo přijela. „Přítel sestry byl prý ale v pohodě. Prostě ukázal druhou tvář, jak to oni umějí. Pak mi ale Zuzanka volala, že je ještě větší problém, že ji maminka mlátí, protože na ni zavolala policii,“ vzpomíná Eva K. Dodává, že kontaktovala sestru a snažila se jí vysvětlit, že její partner se takto k dětem chovat nemůže. Jaroslava P. ale reagovala slovy, že tedy děti nechce a vyhodí je před barák. A skutečně to udělala.

„Tereza a Zuzana stály venku na ulici i s věcmi. Doma mohl zůstat jen jejich bratr, který ten den přijel od táty, u něhož byl na převýchovu, ovšem neúspěšnou. Daniel už ale s matkou také nežije, od jara je v dětském domově,“ říká Eva K. Obě děvčata si odvezla domů do Dobřan a hned v pondělí ráno kontaktovala „sociálku“ a zažádala o předběžné opatření.

„Řekla jsem, že děti sestře nevrátím, dokud tam bude mít druha. Pak jsme vyřídili záležitosti ve škole v Klatovech. Zjistili jsme, že starší Zuzanka propadá z pěti předmětů a Terezka byla jako křovák, neuměla v první třídě číst ani psát. Děvčata začala chodit do školy u nás v Dobřanech, kde mi vyšli velmi vstříc. Do konce školního roku se prospěch obou holek výrazně zlepšil,“ popisuje.

Během třinácti měsíců, po které se o dívky stará, si musela Eva K. projít mnoha peripetiemi. Soud sice např. nařídil Jaroslavě P. a Danielovi P., že musejí platit výživné na své dcery, ale přispívá jen otec. Matka se o potomky vůbec nezajímá. „Slibovala, že přispěje dětem na školní aktivity, na tábory, neposlala ale nikdy ani korunu. Ani na Vánoce se na holky nepřijela podívat, neposlala ani dárky. A neplatí ani výživné. V říjnu jsem na policii v Dobřanech podávala trestní oznámení, že matka neplní vyživovací povinnost. Občas se od té doby ozvou, ale dodnes nemám žádné vyjádření,“ stýská si žena, která je sama matkou již dospělého syna a která se doma stará i o bratra, jenž je v plném invalidním důchodu.

„Jak je možné, že se celý rok nikdo nezajímá, jak mám děti živit? Nebýt blízkých, těžko bych to utáhla, nešlo by to zvládnout, platím ještě insolvenci. Stát se na vás vykašle. Přitom třeba jen tábory na léto mě pro obě vyjdou na 25 tisíc korun,“ pokračuje žena, která pracuje jako kuchařka.

Policie Deníku potvrdila, že se možným zanedbáním povinné výživy ze strany Jaroslavy P. stále zabývá. „Případ byl počátkem května postoupen na oddělení obecné kriminality a dále se prověřuje,“ uvedla mluvčí jihoplzeňských policistů Eva Červenková. Podle informací redakce by již brzy mohlo padnout obvinění.

Za vyhození dětí potrestána nebyla

Podle Evy K. je její případ dokladem, jak nedokonalé jsou u nás zákony. Spokojena také není příliš s přístupem odboru sociálních věcí a zdravotnictví klatovské radnice. „Tvrdili mi, že bych měla komunikovat s maminkou dětí. A vysvětlovali mi, že se zamilovala. Já se ptala, zda si dělají blázny. To, že se zamilovala, je důvod k tomu, aby vyhodila děti na ulici?“ ptá se Eva K. Deník požádal o komentář klatovskou radnici, ta se ale k práci svého OSPODu vyjádřit nemohla. „Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé děti, nemůžeme se vyjádřit, neboť jsme povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu sociálně právní ochrany seznámíme,“ vysvětluje tajemník městského úřadu Milan Jarošík.

Vzhledem k tomu, že rodiče se o děti nestarali, a Eva K. na ně neměla v ruce žádný „papír“, měla to někdy hodně složité. „Holky mají jít od března obě na operaci mandlí, ale pořád to musíme oddalovat, protože stále nemám v ruce doklady, že jsem pěstoun a mohu rozhodovat o jejich zdraví,“ popisuje jeden z příkladů. Brzy už by ale měl nabýt právní moci březnový rozsudek Okresního soudu v Klatovech, kterým se jí obě děti svěřují do péče. „Výchovné prostředí bylo shledáno bez závad, obě nezletilé děti chtějí zůstat v péči navrhovatelky (tety Evy K.). Ta péči o ně řádně zajišťuje. Matka se o děti vůbec nezajímá, výživné žádné nehradí,“ píše se mimo jiné v rozsudku.

Za to, že vyhodila své děti na ulici, nebyla Jaroslava P. nijak potrestána. Kromě neplacení alimentů ji vloni policie prověřovala již jen pro podezření, že řádně neposílá své děti do školy. Před soud ale nemusela. „Věc byla postoupena správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku,“ řekla Deníku Dana Ladmanová z klatovské policie. To, že nebyli rodiče hnáni k zodpovědnosti, Eva K. nechápe. „Jak je možné, že ve 21. století může někdo beztrestně vyhodit děti na ulici? Když vyhodíte k popelnici pejska nebo kočičku, je to trestný čin, ale u dětí se nic neděje, mamince ani tatínkovi se nestane nic. Přece, když selže máma, má přijít táta. On se jich ale řekl s tím, že chce žít svobodně, jezdit na Slavii a podobně,“ uzavírá.

Jaroslavu P. se Deníku v místě jejího bydliště nepodařilo zkontaktovat.