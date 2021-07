Na soud čeká muž, který si ve sporu s bývalou družkou bral za rukojmí společnou dceru. Případ svou brutalitou vybočuje, ale násilí není při rozpadu rodin výjimkou.

Josefa P. vedou na vazební zasedání u krajského soudu v Ústí nad Labem | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Chtěl zpátky své dítě, řádil jak černá ruka. 36letý Josef P. loni v říjnu odmítl v Mostě vrátit nezletilou dceru její matce, které soud svěřil dívku do péče. Své požadavky doprovázel výhrůžkou, že dceři v bytě aplikuje pervitin. „A následně vezme kanystr s benzinem a zapálí to tam,“ popsala státní zástupkyně Barbora Jorová. Muž nakonec po vyjednávání s policisty vydal bývalé partnerce vyděšenou a pomočenou dceru. Pár dní nato ale neváhal v dalším konfliktu přiložit dívce kuchyňský nůž ke krku. A vyhrožovat ženě, že ji i sebe zabije, pokud neudělá, co chce. Také ji kousnul do obličeje a vyhrožoval zapíchnutím tužky do břicha. Když ji v prosinci 2020 vylákal k schůzce pod záminkou předání alimentů, vytáhl na ni železný hák.