Na Teplicku skončily volby do Senátu, lidi ale příliš nezajímali

Volby do Senátu v teplickém okrese pokračovaly v sobotu 6. června druhým dnem. Volební místnosti byly otevřeny od 8 do 14 hodin. Komise ve 14 hodin rozpečetily urny a začaly počítat hlasy. První výsledky by mohly být znát poměrně brzo odpoledne. Kompletní výsledky přineseme zde na webu a najdete je i v pondělním Teplickém deníku.

Senátní doplňovací volby na Teplicku. | Foto: Deník / Petr Málek